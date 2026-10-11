Partizan je ostvario novu pobjedu u ABA ligi, ali trener Penjaroja naglašava potrebu za poboljšanjem odbrane pred meč sa Panatinaikosom.
Partizan je pobijedio i u trećem kolu ABA lige. Crno-bijeli su savladali tim Beča na domaćem terenu, a trener Đoan Penjaroja bio je zadovoljan ostvarenim rezultatom, ali ne i odbranom koju će tim morati da popravi već za naredni meč. Ipak, naglasio je - nema vremena za proslavu ubjedljivog trijumfa, pošto crno-bijeli već u utorak dočekuju Panatinaikos u Beogradu.
"Srećan sam zbog pobjede, ali je jasno da ne igramo svih 40 minuta konstantno na istom nivou. Posebno smo imali problema u drugom poluvremenu, naročito u odbrani u igri 'dva na dva'. Protivnik je često dolazio do lakih polaganja i jasno je da možemo da unaprijedimo odbranu, posebno u takvim situacijama", rekao je Penjaroja na konferenciji za medije.
Đoan Penjaroja: "Nećemo moći ovakvi pred Panatinaikos"
Partizan ima vrlo naporan raspored u nastavku. Dočekuje Panatinaikos u Evroligi u utorak, a onda u četvrtak igra protiv Fenerbahčea u Istanbulu. Potom tim Đoana Penjaroje putuje u Sarajevo, gdje će odmeriti snage sa Bosnom, a zatim ćemo gledati "vječiti" derbi u Evroligi.
"Ipak, na kraju je ovo dobra pobjeda. Naredne nedelje imamo zgusnut raspored i još tri utakmice, ali ćemo imati više vremena da kontrolišemo minutažu igrača na terenu. Sutra moramo da odradimo dobar trening kako bismo se pripremili za narednu utakmicu protiv Panatinaikosa", zaključio je Đoan Penjaroja.
Šta čeka Partizan u oktobru u Evroligi?
- 8. oktobar Real Madrid - Partizan 86:76
- 13. oktobar Partizan - Panatinaikos 20.30 sati
- 15. oktobar Fenerbahče - Partizan 19.45 sati
- 22. oktobar Partizan - Crvena Zvezda 20.45 sati
- 28. oktobar ASVEL - Partizan 20 sati
- 30. oktobar Žalgiris - Partizan 19 sati
Šta čeka Partizan u oktobru u ABA ligi?
- 18. oktobar Bosna - Partizan u 14 sati
- 25. oktobar Spartak - Partizan u 18 sati
Bonus video:
(MONDO)