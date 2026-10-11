logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Đoan Penjaroja: "Nećemo moći ovakvi pred Panatinaikos"

Đoan Penjaroja: "Nećemo moći ovakvi pred Panatinaikos"

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Partizan je ostvario novu pobjedu u ABA ligi, ali trener Penjaroja naglašava potrebu za poboljšanjem odbrane pred meč sa Panatinaikosom.

penjaroja moramo da popravimo odbranu Izvor: Screenshot/YouTube/@bcpartizantv

Partizan je pobijedio i u trećem kolu ABA lige. Crno-bijeli su savladali tim Beča na domaćem terenu, a trener Đoan Penjaroja bio je zadovoljan ostvarenim rezultatom, ali ne i odbranom koju će tim morati da popravi već za naredni meč. Ipak, naglasio je - nema vremena za proslavu ubjedljivog trijumfa, pošto crno-bijeli već u utorak dočekuju Panatinaikos u Beogradu.

"Srećan sam zbog pobjede, ali je jasno da ne igramo svih 40 minuta konstantno na istom nivou. Posebno smo imali problema u drugom poluvremenu, naročito u odbrani u igri 'dva na dva'. Protivnik je često dolazio do lakih polaganja i jasno je da možemo da unaprijedimo odbranu, posebno u takvim situacijama", rekao je Penjaroja na konferenciji za medije.

Partizan ima vrlo naporan raspored u nastavku. Dočekuje Panatinaikos u Evroligi u utorak, a onda u četvrtak igra protiv Fenerbahčea u Istanbulu. Potom tim Đoana Penjaroje putuje u Sarajevo, gdje će odmeriti snage sa Bosnom, a zatim ćemo gledati "vječiti" derbi u Evroligi.

"Ipak, na kraju je ovo dobra pobjeda. Naredne nedelje imamo zgusnut raspored i još tri utakmice, ali ćemo imati više vremena da kontrolišemo minutažu igrača na terenu. Sutra moramo da odradimo dobar trening kako bismo se pripremili za narednu utakmicu protiv Panatinaikosa", zaključio je Đoan Penjaroja.

Šta čeka Partizan u oktobru u Evroligi?

  • 8. oktobar Real Madrid - Partizan 86:76
  • 13. oktobar Partizan - Panatinaikos 20.30 sati
  • 15. oktobar Fenerbahče - Partizan 19.45 sati
  • 22. oktobar Partizan - Crvena Zvezda 20.45 sati
  • 28. oktobar ASVEL - Partizan 20 sati
  • 30. oktobar Žalgiris - Partizan 19 sati

Šta čeka Partizan u oktobru u ABA ligi?

  • 18. oktobar Bosna - Partizan u 14 sati
  • 25. oktobar Spartak - Partizan u 18 sati

Bonus video: 

Pogledajte

01:05:33
Priča za medalju: Milenko Tepić
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Đoan Penjaroja KK Partizan

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC