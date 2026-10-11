Partizan je ostvario novu pobjedu u ABA ligi, ali trener Penjaroja naglašava potrebu za poboljšanjem odbrane pred meč sa Panatinaikosom.

Izvor: Screenshot/YouTube/@bcpartizantv

Partizan je pobijedio i u trećem kolu ABA lige. Crno-bijeli su savladali tim Beča na domaćem terenu, a trener Đoan Penjaroja bio je zadovoljan ostvarenim rezultatom, ali ne i odbranom koju će tim morati da popravi već za naredni meč. Ipak, naglasio je - nema vremena za proslavu ubjedljivog trijumfa, pošto crno-bijeli već u utorak dočekuju Panatinaikos u Beogradu.

"Srećan sam zbog pobjede, ali je jasno da ne igramo svih 40 minuta konstantno na istom nivou. Posebno smo imali problema u drugom poluvremenu, naročito u odbrani u igri 'dva na dva'. Protivnik je često dolazio do lakih polaganja i jasno je da možemo da unaprijedimo odbranu, posebno u takvim situacijama", rekao je Penjaroja na konferenciji za medije.

Vidi opis Đoan Penjaroja: "Nećemo moći ovakvi pred Panatinaikos" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 1 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 2 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 3 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 4 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 5 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 6 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 7 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 8 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 9 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 10 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 11 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 12 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 13 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 14 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 15 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 16 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 17 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 18 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 19 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 20 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 21 / 21 AD

Partizan ima vrlo naporan raspored u nastavku. Dočekuje Panatinaikos u Evroligi u utorak, a onda u četvrtak igra protiv Fenerbahčea u Istanbulu. Potom tim Đoana Penjaroje putuje u Sarajevo, gdje će odmeriti snage sa Bosnom, a zatim ćemo gledati "vječiti" derbi u Evroligi.

"Ipak, na kraju je ovo dobra pobjeda. Naredne nedelje imamo zgusnut raspored i još tri utakmice, ali ćemo imati više vremena da kontrolišemo minutažu igrača na terenu. Sutra moramo da odradimo dobar trening kako bismo se pripremili za narednu utakmicu protiv Panatinaikosa", zaključio je Đoan Penjaroja.

Šta čeka Partizan u oktobru u Evroligi?

8. oktobar Real Madrid - Partizan 86:76

13. oktobar Partizan - Panatinaikos 20.30 sati

15. oktobar Fenerbahče - Partizan 19.45 sati

22. oktobar Partizan - Crvena Zvezda 20.45 sati

28. oktobar ASVEL - Partizan 20 sati

30. oktobar Žalgiris - Partizan 19 sati

Šta čeka Partizan u oktobru u ABA ligi?

18. oktobar Bosna - Partizan u 14 sati

25. oktobar Spartak - Partizan u 18 sati

Bonus video:

Pogledajte 01:05:33 Priča za medalju: Milenko Tepić Izvor: MONDO Izvor: MONDO

(MONDO)