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Partizan hvata zalet za duplo kolo: Penjaroja upozorava pred meč u ABA ligi

Partizan hvata zalet za duplo kolo: Penjaroja upozorava pred meč u ABA ligi

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Trener Partizana Đoan Penjaroja najavio je duel sa ekipom Beča u trećem kolu ABA lige.

Partizan igra protiv Beča u ABA ligi Izvor: MN PRESS

Košarkaši Partizana dočekuju ekipu Beča, u okviru trećeg kola ABA lige, a meč je na programu u nedjelju od 20 časova u hali "Aleksandar Nikolić". Crno-bijeli su prekinuli perfektan niz sa starta sezone, pošto su poraženi od Reala u Madridu, a povratak na pobjednički kolosijek tražiće u regionalnom takmičenju.

U prethodnom kolu, crno-bijeli su savladali ekipu Mege rezultatom 83:59, dok je Beč izgubio od Kluža sa 84:95. Trener beogradskog tima Đoan Penjaroja nahvalio je rivala pred duel u Pioniru i od svojih izabranika traži fokus i ozbiljnost.

"Očekuje nas druga utakmica u ABA ligi, prije vrlo važnog duplog kola u Evroligi sljedeće nedjelje. Što se tiče ekipe Beča, oni su dobro igrali prethodne dvije utakmice. Bili su dobri u prvoj utakmici ABA lige protiv Kluža, kao i u meču evropskog takmičenja gdje su izgubili samo jedan poen razlike od Nansija u Francuskoj. Radi se o kvalitetnoj ekipi sa mnogo stranih igrača i mi ćemo morati da odigramo vrlo dobro", rekao je Penjaroja.

Komentar uoči utakmice dao je i igrač crno-bijelih Arijan Lakić. On je naglasio važnost navijača, pošto su u prvom meču ABA lige igrali pred praznim tribinama.

"Prva stvar, navijači će biti na utakmici i to nam je od velikog značaja, posebno u odnosu na prošlu utakmicu u kojoj navijači nisu mogli da prisustvuju. Potrebno je da se odmorimo i fokusiramo za ovu utakmicu u nedjelju i da shvatimo Beč ozbiljno. Poslije ovako teškog gostovanja protiv Reala u Evroligi, ne treba da padamo i moramo da ostanemo fokusirani, jer oni lako mogu da iskoriste sve naše greške, a to ne smijemo da dozvolimo. Moramo da se držimo zajedno kao i uvijek što radimo", rekao je Lakić.

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Tagovi

KK Partizan KK Beč ABA liga Đoan Penjaroja

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