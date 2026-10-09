"Bio je u svlačionici": Tanasković otkrio šta je Penjaroja rekao poslije poraza

Nikola Tanasković je poslije poraza Partizana analizirao igru svog tima.

Izvor: ArenaSport 1 / printscreen

Košarkaš Partizana Nikola Tanasković je iznio utiske poslije poraza Partizana u Evroligi. Crno-bijeli nisu uspjeli da nastave niz poslije tri trijumfa, Real Madrid je bio bolji na domaćem terenu, a centar Parnog valjka bio je svjestan statistike koja nije bila sjajna.

"Loše šutersko veče za nas. Imali smo loše procente što se tiče šuta za tri poena, ali i sa linije penala. Uspijevali smo da im se približimo, iako smo gubili čak i 18 razlike. Uspijevali smo da uhvatimo ritam, da se vratimo, ali imali smo neke promašaje, dopuštali smo im lagane poene što se tiče 'cost to cost' situacija. Idemo dalje, okrećemo se sljedećem protivniku", rekao je Tanasković u razgovoru za Arenu sport.

Tanasković je bio četvrti najefikasniji u timu Partizana. Susret je poslije 19 minuta završio sa osam poena i četiri skoka, ali i jednom ukradenom loptom, i na kraju je imao indeks korisnosti osam. Ipak, statistika ne može da dočara doprinos koji je imao u važnim momentima meča.

U 26. minutu, kad se meč u Madridu lomio - ispostaviće se da je to bio trenutak kad je Partizan imao posljednju šansu da preokrene meč - Tanasković je postigao poene za 60:54. Uslijedila je prilika za Parni valjak, ali i tri propuštena napada. Real Madrid je griješio, a crno-bijeli su imali tri napada da stignu na "minus" tri. Timoti Luavu-Kabaro je promašio šut za tri poena, potom je Kajl Olmen promašio za Partizan, a četiri minuta prije kraja treće dionice domaćin je bio bolji. Trojka Okekea odvela je Real na novih "plus" 10.

Šta je Penjaroja rekao igračima?

Partizan je poražen prvi put u novoj sezoni Evrolige. Crno-bijeli su imali najbolji start u 20. vijeku, ali nisu uspjeli da nastave senzaciju u elitnom takmičenju. Trener Đoan Penjaroja stao je uz igrače, a Nikola Tanasković otkrio je kakve je savjete Španac podijelio timu poslije poraza.

"Bio je u svlačionici, rekao nam je da dignemo glave, ima još da se igra. Svaka sljedeća utakmica je važna, okrećemo se sljedećem rivalu", rekao je Tanasković.

Nikola Tanasković je donio dobre poteze Partizanu, u važnim momentima je dolazio do poena, ali je i njegov faul poslije greške Kajla Olmena u drugom dijelu treće četvrtine obezbijedio poene Real Madridu. Na kraju, kad se sve sabere i oduzme, bila je to sasvim solidna partija Partizanovog centra.

"Dao sam maksimum, imao sam neke promašaje. Biće bolje u sljedećoj utakmici", dodao je Nikola Tanasković o svojoj igri.

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