Đoan Penjaroja: "Poraz od 10 razlike i nije tako loš rezultat"

Trener Partizana Đoan Penjaroja doživio je prvi poraz u Evroligi, a poslije meča u Madridu iznio je utiske na konferenciji za novinare.

Izvor: Screenshot/YouTube/@realmadridbaloncesto

Partizan nije uspio da nastavi sjajan niz na startu Evrolige. Crno-bijeli nisu izgledali sjajno, posebno ne sa linije penala i u šutu za tri poena. Tim Đoana Penjaroje nije pokazao najbolje izdanje, kao u prethodne tri utakmice, a trener crno-bijelih je poslije poraza analizirao meč u Madridu.

"Želio bih da čestitam Real Madridu na pobjedi. Kao što smo i očekivali, znali smo da će Real Madrid ući u utakmicu sa velikom fizičkom snagom. U prvom poluvremenu bili smo nadigrani kada je riječ o ritmu i energiji. Protivnik je prilično lako dolazio do poena, a mi nismo bili dovoljno konstantni u odbrani", rekao je Penjaroja nakon što je Real ostvario prvu pobjedu u Evroligi u aktuelnoj sezoni.

Partizan je imao nekoliko prilika da smanji zaostatak, nekoliko napada je moglo da dovede crno-bijele do "minus" tri, ali greške Real Madrida jednostavno nisu kažnjene.

"Mislim da smo u prve tri četvrtine imali problema u defanzivi, ali je ekipa u drugom poluvremenu napredovala.Naša energija i timska povezanost u odbrani bili su mnogo prepoznatljiviji. Čak smo u trećoj četvrtini bili na šest poena zaostatka i imali dvije ili tri prilike u napadu da dodatno smanjimo razliku. Očigledno je, međutim, da za ravnopravnu borbu i pokušaj pobjede na ovakvom terenu moramo da imamo bolje procente šuta", bio je iskren Penjaroja.

"To nas je koštalo"

Statistika Partizana je bila loša, čak jako loša.

"Promašili smo devet šuteva za dva poena i pogodili samo jedan od 11 pokušaja za tri poena. Sa takvim procentima šuta veoma je teško ostvariti pozitivan rezultat i pobijediti. Ipak, ekipa se borila do samog kraja. U prvom poluvremenu nismo bili na nivou za koji smo znali da moramo da ga dostignemo, posebno imajući u vidu koliko su ovi poeni važni i koliko je težak bio protivnik sa kojim smo se suočili. To nas je na kraju skupo koštalo", dodao je Penjaroja.

"Sezona Evrolige je duga i svaka utakmica ima svoju priču. Mislim da smo se na kraju dobro borili i da je to za nas važno. Ipak, realno gledano, nismo bili dovoljno blizu da bismo imali pravu šansu za pobjedu. Veoma je teško pobijediti na ovom terenu sa tako slabim procentima šuta. Čak bih rekao da, imajući u vidu procente koje smo imali, poraz od samo 10 poena i nije tako loš rezultat. Nemojte me pogrešno shvatiti. Izgubili smo sa 10 poena razlike, a pritom smo tokom većeg dijela utakmice ostali konkurentni. Mislim da to mnogo govori o našem pristupu i stavu koji pokazujemo na terenu. Takođe, Real Madrid nas je natjerao da ne izgledamo onako dobro kako smo željeli", zaključio je Penjaroja.

Šta čeka Partizan u oktobru?

8. oktobar Real Madrid - Partizan 86:76

13. oktobar Partizan - Panatinaikos 20.30 sati

15. oktobar Fenerbahče - Partizan 19.45 sati

22. oktobar Partizan - Crvena zvezda 20.45 sati

28. oktobar ASVEL - Partizan 20 sati

30. oktobar Žalgiris - Partizan 19 sati

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