Lončar: Partizan liči na Karlika Džounsa, možda tu treba još jedan

Partizan je doživio poraz od Reala, a Nikola Lončar ukazuje na to da je Karliku Džounsu bila potrebna pomoć u Madridu.

Izvor: TV Arena sport / Screenshot / Alba Pacheco / Agencia LOF / imago sportfotodienst / Profimedia

Partizan je na gostovanju Real Madridu doživio prvi poraz u sezoni (76:86) i poslije četiri kola Evrolige ima skor 3-1. Crno-bijeli su imali veoma dobre momente, u trećoj četvrtini su se približili na šest poena razlike (54:60) i bliže od toga nisu mogli. Kajl Olmen je izgubio loptu u napadu za "minus 3" i Beograđani do kraja nisu prišli tako blizu "kraljevskom klubu".

"Partizan nije odigrao kao u prve tri utakmice i to se vidjelo. Real je izašao sa dosta fokusa, sa svim igračima koji su od početka igrali dobro i na kraju su svi završili sa učinkom. To im je davalo prednost kroz čitav meč, Partizan nije bio dobar ni u napadu ni u odbrani kao u prve tri utakmice. Dobio je drugo poluvrijeme sa šest razlike (39:33, prim. aut.) i pokazao da je spreman da se takmiči", kazao je on.

Lončar je ukazao na to da Karlik Džouns nije mogao sam da nastavi u ritmu sa početka, kada je ubacio prvih osam poena Partizana u nizu.

"Počelo je sa 'Real Madrid - Karlik Džouns 12-8' i niko drugi iz Partizana nije dao koš u prvih pet-šest minuta. Znamo koliko je Karlik važan, ali mora još neko da se priključi. Iako je odbrana Reala bila na nivou, Karlik je uspijevao da bez promašaja nalazi rješenje. Kasnije su došli promašaji i nije realno očekivati da pogađa cijeli meč. Kad je sjeo na klupu Partizan je dosta pao, Itan Tompson je takođe dosta dao, ali ostali nisu. Partizan u posljednje vrijeme ima dosta promašaja iz otvorenih šuteva", konstatovao je Lončar.

Partizan pokazao pravo lice kad se vraćao

Crno-bijeli su u Madridu šutirali za tri poena 3/20 i Đoan Penjaroja je poslije meča ocijenio da se uz takve procente ne može pobijediti Real u gostima. Lončar se saglasio sa tom ocjenom i naglasio da srpski tim nije uspio da isprovocira veliki broj izgubljenih lopti protivnika kao u prethodnim kolima (samo osam Realovih).

"Na kraju, Partizan se nije obrukao, nema šta da se bruka kad je bio na skoru 3-0. Drugi su na 0-3, ali Real Madrid po imenima nije bio za skor 0-3 i za situaciju u kojoj je bio... Na Karliku Džounsu je bilo veliko opterećenje, a Partizan je pokazao pravo lice u periodu igre kad je prišao na šest poena razlike. Vidjelo se da Partizan može, ali nijednog trenutka nisam vidio nervozu igrača Real Madrida".

Kako Penjaroja raspoređuje minutažu Džounsu?

Izvor: MN PRESS

Objasnio je Nikola Lončar i kojim principom se vodi trener Đoan Penjaroja kada "mjeri" minutažu svom najboljem igraču.

"Karlik odradi svojih 5-6 minuta na početku i ide na odmor. Ne vjerujem da se taj plan promijenio, nije ni večeras, iako je dao prvih osam od 12 poena Partizana. Mislim da je to plan Partizana za njegovu ulogu, a vidimo i da na kraju igra u posljednjih pet-šest minuta. Uvijek mu je tempirana minutaža između 23-25 minuta tokom sezone i mislim da treba voditi računa. Ekipa liči na svog najboljeg igrača, na jednog ili najviše na dvojicu. Partizan je u prva tri kola ličio na tim koji vodi Karlik Džouns. Možda treba da bude tu još jedan. Ekipa dobro igra i liči na najboljeg igrača ako pobjeđuje, a to je u Partizanu Karlik. Svi se prikače na njega i igraju dobro, sem tih otvorenih šuteva (trojke 3/20) i to će se sigurno rješavati u nastavku sezone".

"Neki u Partizanu nikad nisu igrali na ovoj sceni"

Izvor: Alba Pacheco / Agencia LOF / imago sportfotodienst / Profimedia

Kazao je za kraj bivši as crno-bijelih iz šampionske 1992. da je i veliki teren donekle impresionirao pojedine igrače Reala.

"Neki igrači Partizana nikad nisu igrali na ovako velikoj sceni. Čuli su za Real, otišli su tamo pred veliki broj navijača, veliki pritisak... Neću da kažem da su htjeli da se dokažu na terenu Reala, ali imali smo dosta loših šuteva, selekcija nije bila na nivou prethodne tri utakmice...", dodao je on.

Pred crno-bijelima je pakleno teška nedjelja u kojoj će u utorak dočekati Panatinaikos u Beogradskoj areni, a u četvrtak gostovati Fenerbahčeu.

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