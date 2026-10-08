Uživo, Real Madrid - Partizan: Magični Karlik i sjajni Tompson!

22 : 02 26. minut - Partizan na "minus 6" Tompson je pogodio dva puta sa linije penala, treći put je promašio, ali je stigao do lopte. A onda je Tanasković postigao poene, zapravo je Džouns dirao mrežicu, pa su poeni pripali Partizanu. Real vodi 60:54.

21 : 58 25. minut - Karlik! 60:50 za Real. Karlik je pogodio i ponovo se nad njim igrala čvrsta odbrana, pod faulom i ponovo nije uspio da završi na liniji penala, al je pogodio. Na drugoj strani je Luvavu pogodio.

21 : 57 25. minut - Maledon na liniji penala 57:48 za Real. Itan Tompson je postigao poene za Partizan, ali naravno da je Real ponovo dobio poene na liniji penala. Maledon je oba puta bip precizan. Izvor: MN PRESS

21 : 55 24. minut - Tanasković i to preko Tavaresa! Nikola Tanasković je pogodio preko Tavaresa! Prethodno je centar Reala pogodio ispod koša, odnosno zakucao je za nove poene domaćih. Real vodi 55:46.

21 : 50 23. minut - Faul Tavaresa 53:42 za Real. Abalde je pokušao za tri, ali je Tavares ispod koša dobio faul u napadu. Vildoza je ušao na parket za Partizan.

21 : 42 22. minut - Trojka Karlika, pa Pajola! Karlik je pogodio trojku, a ona je Pajola na polaganju iznuio faul. Partizan je u mini-seriji na startu treće četvrtine. Real vodi 53:42.

21 : 38 Statistika Partizan: Olmen 5, Džouns 12, Vildoza, Tompson 9, nakić, Tanasković 4, Hejs, Lakić, Džekiri 2, Pajola 3 (5 as), Lovernj 2, Si.

Olmen 5, Džouns 12, Vildoza, Tompson 9, nakić, Tanasković 4, Hejs, Lakić, Džekiri 2, Pajola 3 (5 as), Lovernj 2, Si. Real Madrid: Smit 9, Luvavu-Kabaro 4, Pradilja 6, Abalde 5, Kampaco 5, Okeke 3, Proćida, Maledon 3, Jantunen 2, Tavares 6 (5 sk), Feliz 7, Džouns 3.

21 : 33 Poluvrijeme, Real vodi 53:37 Tompson je pogodio za dva poena, u narednom napadu je vidio Sija kojem je dodao loptu da šutne iz kornera, ali je Bandža promašio.

21 : 32 19. minut - Nema "lijeka" za Tavaresa Tavares je dominantan ispod koša, Hejs ga jeste branio, ali nije bilo moguće. Stigao je do novih poena i Real vodi 53:35.

21 : 29 18. minut - Tajm-aut za Partizan 51:35 za Real. Iako se igra koš za koš, Real izgleda znatno bolje, pa je klupa Partizana pozvala minut odmora. Penjaroja je morao da reaguje poslije poena Pradilje.

21 : 27 17. minut - Mini-serija Partizana 45:31 za Real. Pedro Marinez je pozvao minut odmora jer je Partizan u seriji od 5:0. Iako je razlika velika, domaćin ništa ne prepušta slučaju. Itan Tompson je u seriji i on je najprije postigao trojku, a onda je bio precizan i za dva poena.

21 : 24 16. minut - Sudije gledaju snimak 43:26 za Real. Sudije su samoinicijativno donijele odluku da gledaju snimak. Na kraju su donijeli odluku da Jantunena pošalju na liniju penala.

21 : 22 15. minut - Ubjedljiv Real 43:26 za Real. Nevjerovatno je šta pogađa Real Madrid, Kamoaco je pogodio daleku dvojku i ponovo iz nezgodne pozicije. S druge strane, Partizan nema sreće, lopta crno-bijelih neprestano ide u aut kad se bore za posjed.

21 : 19 14. minut - Lovernj na liniji penala 38:24 za Real. Kajl Olmen je završio na zemlji, ali i to nije bio faul prema sudijama na ovom meču. Na kraju, kapiten Lovernj se ispod koša izborio, ali ne za koš, nego za faul. Sa linije penala je pogodio oba puta.

21 : 14 13. minut - Partizan u problemu 38:21 za Real Madrid. Pajola je na terenu umjesto Vildoze. Smir je na liniji penala, a Partizan je svakim "malim" faulom rivala poslao na liniju penala, to je problem koji se godinama ponavlja.

21 : 13 12. minut - Realu se ne sudi, Penjaroji tehnička! 36:21 za Real. Karlik je bio na polaganju kad ga je faulirao Tavares, ali sudije to nisu svirale. Penjaroja je zbog protesta dobio tehničku. Real je u seriji 9:2.

21 : 09 12. minut - Razlika sve veća! 33:19 za Real. Partizan je u problemu. Ponovo troši "male" faulove tako što rivala šalje na liniju penala, Abalde je oba puta pogodio. Prije toga Real je imao seriju 5:0.

21 : 07 Kraj prve četvrtine, Real vodi 27:19 Real ubjedljivo vodi, Feliz je postigao trojku sekund prije kraja prve četvrtine.

21 : 02 10. minut - Sve veća razlika za Real 24:19 za Real. Partizan je imao nekoliko loših poteza i napada, a domaćin je u seriji!

21 : 00 7. minut - Kampaco za tri 17:16 za Real. Kampaco je pogodio trojku iz vrlo teške pozicije, ovo je treća trojka za domaće, dok Partizan nije uspio da pogodi nijednu.

20 : 57 6. minut - Ostaje neriješeno 12:12 Partizan je preko Tanaskovića kojeg je pronašao Karlik ispod koša, uspio da dođe do vođstva, ali je na drugoj strani Feliz poentirao za izjednačenje. Izvor: MN PRESS

20 : 55 6. minut - Neriješeno! 10:10 Partizan je sjajan u posljednja dva napada, pogodio je Karlik, a onda i Pajola!

20 : 54 5. minut - Partizan imao kontru, ali ništa 10:6 za Real. Tompson je sjajno presjekao napad Reala, ali Partizan nije uspio da poentira iz toga.

20 : 53 3. minut - Partizan ima već tri faula! 8:4 za Real. Partizan je ponovo u problemu u kojem je na svakom meču i to u ranoj fazi. Crno-bijeli imaju već tri faula i to je ono što je problem. Srećom, samo jedan od tri faula je bio za slobodna bacanja.

20 : 48 1. minut - Partizan promašuje i odmah pravi faul Pajola je pokušao za tri poena, promašio je, a Tanasković je u skoku došao do lopte, ali ju je proslijedio samo do Tavaresa. Na drugoj strani Tompson je poslao Maletona na liniju penala koji je oba puta pogodio za 2:0 Reala.

20 : 44 Starteri Partizan: Pajola, Džouns, Tompson, Hejs, Tanaksović

Pajola, Džouns, Tompson, Hejs, Tanaksović Real Madrid: Abalde, Okeke, Tavares, Smit, Maledon

19 : 35 Real nema pobjedu u Evroligi Nije karakteristično za Real Madrid, ali ovaj tim nema pobjedu u Evroligi poslije tri kola. Ipak, jasno je da se neće predati, pošto igra prvi meč na domaćem terenu. Iako su crno-bijeli u dobrom ritmu, daleko od toga da će u Španiji utakmica biti laka.

19 : 35 Pedro Martinez: Nisu bez razloga na mjestu na kojem se trenutno nalaze "Partizan je ekipa koja igra veoma kvalitetnu odbranu i veoma je agresivna. Igraju izuzetno fizički, osvajaju veliki broj ničijih lopti i veoma su aktivni u defanzivi. U napadu imaju centre koji mogu da se izvuku i pogode šut spolja, dok bekovi posjeduju ogroman ofanzivni potencijal. Nisu bez razloga na mjestu na kojem se trenutno nalaze - pobjeđuju sve pred sobom, upisali su dvije pobjede na gostovanjima i odlično su otvorili sezonu", rekao je trener Pedro Martinez. Izvor: Yagiz Gurtug / imago sportfotodienst / Profimedia

19 : 34 Penjaroja: Pobijediti u Madridu je veoma, veoma teško "Ako pristupimo meču sa mišlju da oni imaju skor 0-3, a mi 3-0, bićemo u velikom problemu. I vjerovatno bismo morali da se sjetimo da su oni osvojili Superkup Evrolige na početku sezone. Prvi trofej je pripao Real Madridu i istina je, izgubili su prve tri utakmice, ali su igrali u gostima i protiv veoma jakih timova, vjerovatno plej-of ekipa: Hapoela, Dubaija i Efesa. Takođe je istina da za Real Madrid nije normalno da izgubi tri utakmice zaredom u Evroligi ili ACB ligi, i za njih je, naravno, prva evroligaška utakmica kod kuće veoma važna. To je veliki tim, talentovana ekipa, odličan trener, i generalno je veoma teško pobjeđivati u gostima, a pobijediti u Madridu je veoma, veoma teško. Ali mi smo spremni da se dobro takmičimo i da uđemo, ako je moguće, u samu završnicu sa šansom da pobijedimo", rekao je Đoan Penjaroja. Izvor: MN PRESS

19 : 33 Tabela Evrolige



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