Studija otkriva kako ljubavni odnosi utiču na našu fiziologiju.

Izvor: Youtube printscreen / Sony Pictures Entertainment

Osjećaj da nakon lošeg dana samo želite da budete u blizini voljene osobe, bez potrebe za razgovorom ili savjetima, dobio je naučnu podlogu. Istraživači sa Hebrejskog univerziteta u Jerusalimu sproveli su niz eksperimenata kako bi provjerili može li sama prisusutnost partnera da utiče na telesne funkcije.

Njihova studija, objavljena u časopisu Science Advances, pokazuje da blizina drage osobe može da utiče na regulaciju šećera u krvi, održavanje tjelesne temperature i reakciju na stres, piše Vice.

Vidi opis Šta se dešava sa vašim tijelom kada ste uz nekoga koga volite? Znamo za osjećaj, a evo kako utiče na zdravlje Poverenje se razvija tako što se partneri iznova i iznova pojavljuju jedno za drugo, kroz male, ali značajne postupke, ističe psihoterapeutkinja. Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Zoran Jesic/Shutterstock Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Ground Picture/Shutterstock Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Standret/Shutterstock Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Shutterstock Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Capricorn Studio/Shutterstock Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Dragon Images/Shutterstock Br. slika: 6 6 / 6 AD

Regulacija šećera

U jednom od eksperimenata objavljenom u studiji objavljenoj u Science Advances, 108 odraslih osoba u dugogodišnjim vezama dobilo je zadatak da u dva navrata pojedu stotinjak grama bijelog hljeba. Prvi put su jeli sami, a drugi put je u prostoriji bio njihov partner.

Naučnici su dva sata pratili nivo šećera u krvi učesnika. Pokazalo se da je, kada je partner bio uz njih, šećer u krvi nakon jela porastao za otprilike 15% manje nego kada su bili sami. Osim toga, brže se vraćao na normalan nivo.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Uticaj na tjelesnu temperaturu

Drugi eksperiment testirao je uticaj na telesnu temperaturu. Parovi su boravili u prostoriji ohlađenoj na 12 stepeni Celzijusa. Pokazalo se da su učesnici gubili manje tjelesne toplote kada su bili sa partnerom, uprkos istoj temperaturi okoline. Naučnici su primjetili sličan efekat i kod odojčadi, čija su tijela efikasnije regulisala tjelesne funkcije u prisustvu majke.

"Glavna poruka je da je ljudska fiziologija društvena", izjavila je voditeljka istraživanja Šir Atzil za PsyPost. Naučnici smatraju da blizina osobe od povjerenja može da smanji napor koji tijelo ulaže u održavanje normalnih funkcija. To uključuje i procese koji naizgled nisu povezani sa međuljudskim odnosima.

Kako blizina partnera i ljubav utiče na zdravlje Izvor: Youtube /PsyPost

Širi kontekst i starija istraživanja

Ovo nije prva studija koja povezuje odnose i tjelesne reakcije. Neuronaučnik Džejms Koan sa Univerziteta u Virdžiniji je još 2006. godine snimao mozgove 16 udatih žena dok su očekivale blage električne šokove. Kada su držale supruga za ruku, smanjila se aktivnost u dijelovima mozga zaduženim za osjećaj prijetnje. Efekat je bio najizraženiji kod žena koje su svoje brakove opisale kao srećnije, a zanimljivo je da je čak i držanje za ruku nepoznate osobe imalo blag pozitivan efekat.

Jedna opsežna analiza iz 2010. godine, koja je uključila više od 300.000 ljudi, takođe je utvrdila da osobe sa snažnijim društvenim vezama imaju 50% veće šanse za preživljavanje unutar posmatranog perioda. Veza između društvenih odnosa i tjelesnog zdravlja dokumentuje se već godinama, ali naučnici i dalje istražuju precizne mehanizme koji stoje iza toga.

Ograničenja studije

Potrebno je naglasiti da su novi eksperimenti bili kratkotrajni. Svi odrasli učesnici bili su mladi i zdravi, što ograničava opseg nalaza. Istraživači su zabilježili i slučajeve u kojima je prisustvo partnera kod nekih osoba izazvalo lošije fiziološke reakcije. Zbog svega toga, još je rano donositi zaključke o tome imaju li ovakve trenutne promene dugoročan uticaj na zdravlje.

Ipak, ovi nalazi pružaju dodatni razlog za vrednovanje i cijenjenje prisustva ljudi uz koje se osjećamo sigurno i prijatno. Autori studije ističu da nema mjesta za zabrinutost ako ste sami. Njihovo istraživanje nije dokazalo da je za ove fiziološke koristi nužno imati romantičnog partnera.

(Mondo)