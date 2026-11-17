Jednostavno rečeno, riječ je o sastancima koji ne zahtjevaju mnogo. Otkrijte o čemu je tačno riječ!

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Uz "infladating" pojavio se još jedan trend u svijetu zabavljanja, "affordating". Riječ je o pristupu upoznavanju koji podrazumijeva manje trošenja novca, a sve ga češće biraju samci koji žele da pronađu ljubav bez velikih troškova, piše Vice.

Šta je affordating?

Pojam "affordating" nastao je spajanjem engleskih riječi afford (priuštiti sebi) i dating (izlaženje na sastanke). Jednostavno rečeno, riječ je o sastancima koji ne zahtjevaju mnogo novca. Umjesto skupih večera i raskošnih izlazaka kojima žele da impresioniraju drugu osobu, ljudi sve više biraju jednostavnije i povoljnije načine upoznavanja.

Vidi opis Što je affordating? Novi trend sve je popularniji među onima koji traže ljubav svog života Poverenje se razvija tako što se partneri iznova i iznova pojavljuju jedno za drugo, kroz male, ali značajne postupke, ističe psihoterapeutkinja. Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Zoran Jesic/Shutterstock Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Ground Picture/Shutterstock Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Standret/Shutterstock Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Shutterstock Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Capricorn Studio/Shutterstock Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Dragon Images/Shutterstock Br. slika: 6 6 / 6 AD

"Iz moje perspektive, 'affordating' znači da jasno definišete koliko novca želite da uložite u sastanke u skladu sa sopstvenim vrijednostima. Zatim te planove iskomunicirate drugoj osobi i ponašate se u skladu sa tim", kaže dr Kristin Antis, savjetnica za spajanje parova i osnivačica agencije IFS Dating & Matchmaking. "U svom radu, i kao provodadžika i kao partnerski terapeut, podstičem klijente da o novcu rano razgovaraju, i to iz više razloga", dodala je. Jedan od razloga je taj što se otvorenim razgovorom o novcu mogu izbjeći nerealna očekivanja.

"Time se može podstaći 'finansijski scenario' u kojem osoba vjeruje da njena vrijednost zavisi od stanja na računu. Zbog toga osjeća pritisak da mora da pokazuje bogatstvo koje možda i nema", kaže ona.

"Svrha takve jasnoće nije škrtost, što je ionako samo tuđa procjena sa kojom ne morate da se složite. Cilj je ponašanje usklađeno sa sopstvenim vrijednostima, kao što je finansijska stabilnost."

Zašto je ovaj trend sve popularniji?

Jedan od glavnih razloga su sve veći životni troškovi. Osim toga, neki samci odlaze na nekoliko prvih sastanaka mjesečno, a ako svaki put plaćaju večeru ili piće, troškovi se brzo nagomilaju.

"Pretpostavljam da je 'affordating' postao popularan zbog velikih promjena u troškovima života, ali i zato što su ljudi zasićeni aplikacijama. Žele da upoznaju ljude uživo i vode duge razgovore, a to se tradicionalno događalo u restoranima", kaže Antis. "Ponekad žele da pokažu i svoju 'vrijednost' i dokažu da su 'dovoljno dobri' za nekoga za koga pretpostavljaju da ima više novca. Mislim da se iza svega kriju ti faktori, ali i emocionalni teret koji osoba nosi zbog problema sa privrženošću - osjećaj da ju je nemoguće voljeti, da sa njom nešto nije u redu ili da nije dovoljno dobra", dodala je.

Kako izgledaju sastanci bez velikih troškova?

Ideja je jednostavna, za dobar sastanak nije potrebno potrošiti mnogo novca. Umjesto odlaska u skupi restoran, par može otići na kafu, prošetati gradom ili zajedno raditi nešto što oboje vole. Važno je unaprijed razmisliti koliko novca i vremena želite da izdvojite za upoznavanje i biti iskren prema drugoj osobi.

"To se može sprovesti tako da osoba jasno definiše svoje vrijednosti, i finansijske i one na koje utiču finansijski izbori, poput odlazaka u skupe restorane", objašnjava Antis.

"Važno je odrediti koje resurse - finansijske, emocionalne, praktične, i u kojoj mjeri želite da potrošite na upoznavanje, čak i ako u nekome ne vidite potencijalnog partnera. Ljudi zaborave da ne moraju da idu na drugi ili treći sastanak, pa ih trošenje preko sopstvenih mogućnosti već na prvom sastanku kasnije može navesti na kajanje."

Ako se upoznavanje pretvori u ozbiljniju vezu, razgovori o novcu postaju još važniji. Na primjer, očekuje li druga osoba da uvijek vi plaćate večeru? Voli li skupe izlaske ili joj je draže nešto jednostavnije?

Na kraju, cilj "affordatinga" nije izbjegavati trošenje novca po svaku cijenu, nego pronaći osobu sa kojom dijelite slične vrijednosti i očekivanja, bez pritiska da morate da trošite više nego što možete sebi da priuštite.

(Mondo)