Izaberite jednu od 5 ptica: Test ličnosti otkriva kakvi ste u ljubavi i kako vas voljeni vide

Ljubav ima mnogo oblika, od strasti i romantike do nježnosti, pažnje i iskrenog prijateljstva. Ipak, ne pokazujemo svi osjećanja na isti način.

Izvor: Unian.net/Printscreen

Dok neki bez ustručavanja govore o svojim emocijama, drugi ih čuvaju duboko u sebi, plašeći se da ne budu povrijeđeni. Ovaj zanimljiv test ličnosti može vam pomoći da otkrijete šta vam je najvažnije u ljubavnim odnosima i kako se ponašate prema ljudima do kojih vam je stalo.

Pogledajte ilustraciju sa pet ptica i izaberite onu koja vam se najviše dopada. Nemojte previše razmišljati, neka prvi utisak odluči. Prema tumačenju ovog zabavnog testa, vaš izbor može otkriti kako pokazujete ljubav, koliko se lako emotivno vezujete i šta vas sprečava da se potpuno prepustite osjećanjima.

Rezultati testa: Šta vaš izbor ptice govori o vama?

Ptica broj 1 – Iskreni ste, ali teško pokazujete osjećanja

Kada volite, vaša osjećanja su iskrena i duboka, ali vam nije uvijek lako da ih pokažete. Plašite se odbijanja, razočaranja ili mogućnosti da neko iskoristi vašu ranjivost. Zbog toga ponekad djelujete hladnije nego što zaista jeste. Ipak, kada skupite hrabrost da se otvorite, možete izgraditi odnos zasnovan na povjerenju i iskrenoj bliskosti.

Ptica broj 2 – Nježni ste i lako se vezujete

Vašu ličnost odlikuju toplina, ljubaznost i nježnost. Ne stidite se da pokažete emocije i ljudima do kojih vam je stalo jasno stavljate do znanja koliko vam znače. Međutim, upravo zbog toga ponekad se prebrzo vezujete. Kada se odnos završi, teško puštate prošlost i potrebno vam je mnogo vremena da se emotivno oporavite.

Ptica broj 3 – Najvažniji su vam porodica i bliski ljudi

Ne morate da poznajete mnogo ljudi da biste bili srećni. Vaš svijet čini mali krug osoba kojima potpuno vjerujete, a porodica i dugogodišnji prijatelji zauzimaju posebno mjesto u vašem životu. Ne prija vam površna komunikacija i ne otvarate se lako pred nepoznatima. Više cijenite nekoliko iskrenih odnosa nego veliki broj poznanstava.

Ptica broj 4 – Prošla iskustva ostavila su trag na vašem srcu

Iza vas su možda teška iskustva zbog kojih danas opreznije ulazite u odnose. Iako želite da volite i budete voljeni, ponekad vam je teško da pokažete svu nježnost koju nosite u sebi. Plašite se da ponovo ne budete povrijeđeni, pa nesvjesno držite ljude na određenoj udaljenosti. Pokušajte da postepeno gradite povjerenje i dozvolite sebi da budete ranjivi. To nije slabost, već dio bliskosti.

Ptica broj 5 – Previše ste strogi prema sebi

Često preispitujete svoje postupke, analizirate tuđe riječi i brinete da ne napravite pogrešan korak. Plašite se emotivnog razočaranja, pa ponekad sami sebi uskraćujete priliku za lijepa iskustva. Prije nego što se potpuno posvetite novoj vezi, važno je da naučite da prihvatite sebe, svoje mane i vrline. Ne morate biti savršeni da biste zaslužili ljubav.

Bez obzira na to koju ste pticu izabrali, imajte na umu da je ovaj test namijenjen zabavi i samoposmatranju, a ne naučnoj procjeni ličnosti. Ponekad je već i nekoliko minuta razmišljanja o sopstvenim osjećanjima dovoljno da bolje razumijemo šta nam je zaista potrebno u ljubavi.

(Mondo)