Sve više parova odustaje od intimnih odnosa: Nisu ni svađe ni prevara problem, već kućni ljubimci

Sve više vlasnika kućnih ljubimaca spava sa psom ili mačkom u krevetu, ali novo istraživanje ukazuje da ova navika može da utiče na ljubavne odnose, kvalitet sna i intimnost kod parova.

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Prema podacima Petplan ankete, oko 37 odsto vlasnika spava sa kućnim ljubimcem svake noći, dok trećina ispitanika navodi smanjenje seksualne intimnosti nakon dolaska psa u dom.

Iako većina vlasnika opisuje iskustvo kao emotivno pozitivno i umirujuće, stručnjaci upozoravaju na moguće posljedice po san, partnerstvo i privatni prostor u vezi, uključujući buđenja tokom noći, poremećaj rutine spavanja i narušavanje bliskosti između partnera.

Pas u krevetu mijenja svakodnevicu parova

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Na prvi pogled, to djeluje kao bezazlena rutina. Međutim, u svakodnevici parova pas često zauzme više prostora u krevetu, ali i više pažnje. Mnogi vlasnici priznaju da se osjećaju bolje kada ljubimac spava pored njih, dok drugi primjećuju da se odnos između partnera mijenja kada treći član postane stalno prisutan.

Istraživanje objavljeno 2025. godine u naučnom časopisu "Human-Animal Interactions", u kojem je učestvovalo 354 ispitanika, pokazalo je da prisustvo psa može da utiče i na intimnost među partnerima. Oko 23 odsto učesnika navelo je da njihov ljubimac negativno utiče na seksualnu bliskost, dok je 22 odsto reklo da pas ometa vrijeme koje provode sa partnerom. To ne znači da je ljubimac nužno problem u vezi, već da njegovo prisustvo može da promijeni svakodnevne navike para, način na koji dijele pažnju i vrijeme koje posvećuju jedno drugom.

Spavanje sa ljubimcem može da pokvari kvalitet sna

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Prema istraživanjima Univerziteta Triniti iz 2024. godine, osobe koje spavaju sa ljubimcima češće prijavljuju lošiji kvalitet sna i simptome nesanice. Taj efekat je izraženiji kod vlasnika pasa nego mačaka, a povezuje se sa kretanjem, toplotom i noćnim buđenjima.

S druge strane, psihološki efekat prisustva ljubimca često ide u suprotnom smjeru. Stručnjaci navode da kontakt sa ljubimcem podstiče lučenje oksitocina, hormona povezanog sa vezivanjem i smirenjem, što može da doprinese osjećaju sigurnosti i opuštenosti u domu. Za mnoge ljude, upravo pas u krevetu predstavlja emotivnu stabilnost, naročito kada žive sami ili prolaze kroz stresne periode.

Pitanje spavanja sa psom u krevetu manje govori o ljubimcima, a više o tome kako parovi dijele prostor, pažnju i rutinu. Kod nekih to prolazi neprimjetno, a kod drugih postane ta mala tačka oko koje se vidi koliko je odnos stabilan. I upravo tu se najjasnije vidi da granica između komfora i narušene bliskosti nije ista za sve.

(Mondo)