Prelijepa ljubavna priča raznježila svijet: Mjesecima ispirao zlato iz rijeka kako bi napravio vjerenički prsten

Muškarac iz Kolorada mjesecima je sakupljao sitne čestice zlata iz rijeka kako bi napravio jedinstven vjerenički prsten za svoju dugogodišnju djevojku, a njegova nesvakidašnja prosidba izazvala je snažne emocije.

Izvor: 9NEWS Youtube printscreen

Džek Vulkani iz Kolorada u Sjedinjenim Američkim Državama proveo je mjesece ispirajući zlato iz nekoliko rijeka kako bi napravio vjerenički prsten za svoju dugogodišnju djevojku Džoanu.

Kada je počeo da razmišlja o prosidbi, došao je na neobičnu ideju - da sam prikupi zlato od kojeg će biti napravljen prsten, piše magazin People.

“Sjeo sam i dugo razmišljao o tome, a onda mi je jednostavno sinula ideja: ‘Šta ako bih sam napravio prsten?’ Pomislio sam da bi to bilo savršeno”, ispričao je Džek za lokalnu televiziju 9News.

Mjesecima sakupljao zlato iz rijeka

Džek je mjesecima obilazio rijeke u Koloradu i ispirao zlato, pokušavajući da sakupi dovoljno sitnih čestica plemenitog metala za izradu prstena.

Priznao je da mu je čitav poduhvat u početku djelovao gotovo nemoguće, ali ga to nije obeshrabrilo.

Izvor: 9NEWS Youtube printscreen

“Pomislio sam: ‘Ovo će trajati čitavu vječnost’, ali me je to, iz nekog razloga, još više motivisalo”, rekao je.

Kada je konačno sakupio dovoljno zlata, odnio ga je zlataru Zaku Alenu iz Vit Ridža i pitao ga da li bi mogao da od tog materijala napravi prsten.

“Odmah sam se uzbudio, jer sam pomislio: ‘Pa, ovo je nešto novo!’”, prisetio se zlatar.

Alen je pronašao odgovarajući kalup, istopio prikupljeno zlato i izlio ga u prsten.

“Bilo je zaista nevjerovatno vidjeti da je sve uspjelo. Bio sam presrećan i uzbuđen”, ispričao je Džek.

Izvor: 9NEWS Youtube printscreen

Djevojka zaplakala kada je shvatila šta je uradio

Kada je prsten bio gotov, Džek je počeo da priprema iznenađenje za svoju djevojku.

Odveo je Džoanu na planinarenje i pokazao joj snimak na kojem se vidi kako ispira zlato pored rijeke.

Džoana je priznala da joj u početku nije bilo jasno zbog čega joj pokazuje taj video.

“Gledala sam snimak na kojem ispira zlato i pomislila: ‘Ovo je slatko, ali ne razumijem zašto baš sada gledamo ovo.’ A onda sam, negdje na polovini snimka, shvatila: ‘Pa ovo je proces pravljenja prstena!’ I samo sam počela da plačem”, ispričala je.

Dodala je da se od uzbuđenja jedva sjeća pojedinih trenutaka prosidbe.

“Na trenutak mi se sve zamaglilo, ali bilo je zaista posebno”, rekla je Džoana.

Džek je objasnio da je sav trud uložio samo zato što je želio da obraduje svoju partnerku.

“Samo sam želio da joj uljepšam dan”, rekao je.

Za Džoanu je njegov gest bio još jedna potvrda da je izabrala pravog partnera.

“Znam da sam sa pravim čovjekom”, poručila je.

Džek je otkrio i da mu je ostalo dovoljno zlata da napravi burmu za sebe, pa će budući supružnici nositi prstenje izrađeno od zlata koje je on lično prikupio.

“Bez obzira na to koliko smo udaljeni, čak i kada smo na poslu, dovoljno je da pogledam svoju ruku i znam da nas ono što nosimo na prstima i dalje povezuje”, zaključio je Džek.

(Mondo)