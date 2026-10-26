Ista plejlista, bolja veza: Psiholozi otkrili da muzički ukus može biti znak kompatibilnosti dvoje ljudi

Romantični partneri više se slažu u muzičkom ukusu nego u osobinama ličnosti i ličnim vrijednostima, pokazalo je istraživanje psihologa s Univerziteta u Insbruku.

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Julia Vigl i Marcel Zentner iz Laboratorija za muziku, emocije, procjenu i ličnost tog univerziteta provele su tri studije s ukupno 309 parova.

Ispitali su koliko su partneri slični po muzičkim preferencijama, ličnim vrijednostima i osobinama ličnosti i kako se to odražava na njihovu vezu.

Stvarni parovi naspram nasumičnih

Istraživači su stvarne parove uporedili s nasumično sastavljenim "pseudoparovima". Tako su odvojili stvarnu sličnost partnera od opštih kulturnih trendova, odnosno muzike koju jednostavno sluša većina ljudi u istom okruženju.

Stvarni parovi bili su sličniji po muzičkom ukusu od nasumičnih parova. Ta sličnost bila je veća od sličnosti u vrijednostima i ličnosti.

Muzika jedina povezana s kvalitetom veze

Od svih ispitanih sličnosti, jedino se sličnost u muzičkom ukusu pokazala kao pokazatelj kvaliteta veze. Autori zaključuju da muzički ukus može biti znak kompatibilnosti dvoje ljudi.

Zentner je za portal PsyPost pojasnio da je ta veza manja od same sličnosti u ukusu. Zajednička muzika, kaže, ne odlučuje o tome hoće li veza uspjeti ili propasti, ali čini se da malo pomaže, piše Klix.

Rad "Harmonies of Taste: Shared Music Preferences and Compatibility in Romantic Relationships" objavljen je u naučnom časopisu Social Psychological and Personality Science. Rezultati su predstavljeni i na godišnjoj konvenciji Udruženja za psihološku nauku (APS) u Barseloni.

(Mondo)