Samo jedan znak otkriva da je žena doživjela vrhunac: Svaki drugi muškarac živi u zabludi, ovo je jasan pokazatelj

Dok svaki peti muškarac slijepo vjeruje da je nepogrešiv ljubavnik i da njegova partnerka nema apsolutno nikakav razlog da se pretvara, statistika otkriva nešto potpuno drugačije.

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Glasni uzdasi, grebanje po leđima, zabačena glava i dramatični drhtaji... Scena kao sa filmskog platna, zar ne? Ipak, ako pitate seksologe, gotovo sve sa ovog spiska može se izvesti bez ijedne stvarne reakcije tijela.

Dok svaki peti muškarac slijepo vjeruje da je nepogrešiv ljubavnik i da njegova partnerka nema apsolutno nikakav razlog da se pretvara, statistika otkriva potpuno drugačiju i prilično neprijatnu istinu: više od 90 odsto žena bar jednom u životu je odglumilo orgazam, navodi opsežna studija objavljena u stručnom časopisu The Journal of Sexual Medicine (često se citiraju i radovi sa Univerziteta Kanzas, autorke dr Šarlin Muehlenhard, kao i studije sa Univerziteta Kolumbija).

Zašto to rade i koji je zapravo jedini fizički dokaz koji tijelo nikada ne može da lažira?

Šokantne brojke o kojima se u spavaćoj sobi ćuti

Iako je intimnost tema o kojoj se danas priča otvorenije nego ikad, realnost iza zatvorenih vrata spavaće sobe često je puna kompromisa:

Samo 30 odsto žena redovno i bez poteškoća dostiže vrhunac tokom odnosa.

Čak 70 odsto to doživi tek povremeno, u prosjeku u svakom petom odnosu.

Oko 15 odsto žena nikada nije doživjelo orgazam ili im se to dogodilo svega jednom ili dva puta u životu.

Kada se tome doda podatak da je devet od deset žena pribjeglo lažiranju vrhunca, jasno je da je riječ o masovnoj pojavi. Najčešći razlog nije dosada, već želja da se sačuva muški ego i ne povrijede partnerova osjećanja. Međutim, cijena ove "bijele laži" je visoka - muškarac ostaje u ubjeđenju da radi pravu stvar, pa u sljedećoj rundi neće promijeniti ništa.

Jedina reakcija koju je nemoguće inscenirati

Zaboravite na filmske krike. Postoji samo jedan anatomski dokaz pravog ženskog orgazma: ritmično, nekontrolisano grčenje mišića karličnog dna i vaginalnih zidova.

Ovo su nevoljne kontrakcije koje se javljaju u razmacima kraćim od jedne sekunde i njih je fizički nemoguće izvesti svjesno. Upravo zbog tog refleksa muškarac može da osjeti da je partnerka u tim trenucima znatno "uža". Ponekad se ti grčevi preliju i na nožne prste ili mišiće butina.

Prate ga još dva prirodna signala tijela:

Pauza za vazduh: Nakon pravog vrhunca, žena instinktivno zastaje. Tijelu je potrebno nekoliko sekundi potpunog mira da dođe k sebi jer je klitoris u tom trenutku previše osjetljiv za bilo kakav dalji dodir.

Crvenilo na grudima: Zbog naglog skoka hormona i navale krvi, koža na dekolteu, odmah iznad grudi gdje je najtanja, često poprimi rumenu ili crvenkastu boju (tzv. se*s-rumenilo).

Ako je glumila, da li to znači da nije uživala?

Ne nužno, i ovde muška i ženska biologija prave potpuni raskorak. Neurološka istraživanja pokazuju fascinantnu razliku: kod žena su centri za užitak u mozgu najaktivniji tokom samog čina, odnosno na putu do orgazma, dok pred sam vrhunac ta moždana aktivnost naglo opada. To znači da žena može izuzetno da uživa u bliskosti, dodirima i strasti, čak i ako izostane finalna tačka.

Kod muškaraca je situacija potpuno obrnuta. Eksplozija moždane aktivnosti i osjećaja nagrade dešava se tačno u trenutku ejakulacije. Zbog toga muškarci često pogrešno pretpostavljaju da se*s bez finala automatski znači i se*s bez uživanja.

Igranje predstave možda djeluje kao najlakši izlaz u trenutku kada se umor umiješa u strast, ali dugoročno stvara zid između partnera. Iskren razgovor, istraživanje onoga što zaista prija i skidanje pritiska sa "obaveznog finala", jedini su siguran put do spavaće sobe u kojoj gluma više nikome neće biti potrebna.

(Mondo)