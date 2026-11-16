Na osnovu najčešćih upita koji se iz godine u godinu izdvajaju u domaćim pretragama na temu odnosa i intime, ovih pet pitanja ubjedljivo dominiraju ove 2026. godine.

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Kada nastupi tišina u spavaćoj sobi ili se pojave prve sumnje u vezi, većina ljudi neće odmah sjesti da otvoreno porazgovara sa partnerom, već će posegnuti za telefonom i upitati Gugl.

Iako se rijetko o tome priča naglas za kafanskim stolom, istorija pretraga otkriva da domaće korisnike muče prilično slične dileme: od toga kako prepoznati izdaju i toksično ponašanje, pa sve do pitanja strasti i intimnosti o kojima je mnogima i dalje neprijatno da govore.

Na osnovu najčešćih upita koji se iz godine u godinu izdvajaju u domaćim pretragama na temu odnosa i intime, ovih pet pitanja ubjedljivo dominiraju.

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1. "Kako prepoznati prevaru?" (i šta se sve računa kao nevjerstvo)

Pitanje povjerenja ubjedljivo je na prvom mjestu kada je riječ o ljubavnim dilemama u Srbiji. Korisnici ne guglaju samo očigledne znakove poput skrivanja telefona, iznenadnih prekovremenih sati ili promjene šifre na društvenim mrežama, sve češće se pretražuje i pojam takozvane mikro-prevare.

Ljude zanima da li se dopisivanje sa bivšim partnerom, lajkovanje provokativnih fotografija ili brisanje poruka već računa kao izdaja. Psiholozi ističu da ovakve pretrage najčešće nastaju kada intuicija već šalje signale da nešto nije u redu, ali osoba traži potvrdu prije nego što se suoči sa partnerom.

2. "Kako vratiti strast i poboljšati seksualni život?"

Druga najčešća grupa pretraga tiče se direktno spavaće sobe, od pitanja kako razbiti monotoniju u dugim vezama i brakovima, pa sve do problema sa padom libida usljed svakodnevnog stresa.

Ljudi u Srbiji i dalje lakše kucaju ovakva pitanja u anonimnosti pretraživača nego što ih izgovaraju naglas pred osobom sa kojom dijele postelju.

Stručnjaci poručuju da je upravo ta tišina najveći neprijatelj strasti, jer nijedan savjet sa interneta ne može da zamijeni iskren razgovor o tome šta vam prija i šta želite da probate.

3. "Da li me voli ili samo iskorišćava?" (znakovi toksične veze)

Sve veći broj pretraga odnosi se na prepoznavanje manipulacije, emocionalne nedostupnosti i toksičnih obrazaca u vezi.

Korisnici često guglaju pojmove poput "gaslighting", "ljubomora u vezi" i "kako znati da li je kraj", pokušavajući da shvate da li su njihove sumnje opravdane ili pretjeruju.

Psiholozi podsjećaju da zdrava veza donosi mir i sigurnost, a ako se uz partnera stalno osjećate iscrpljeno, nesigurno ili kao da hodate po jajima, odgovor na vaše pitanje je već tu.

4. "Gdje je G-tačka i kako doživjeti orgazam?"

Kada je riječ o konkretnoj anatomiji i tehnikama u krevetu, ovo pitanje godinama ne silazi sa vrha domaćih pretraga.

Bilo da pretražuju žene koje žele bolje da upoznaju svoje tijelo ili muškarci koji traže "sigurnu formulu" za zadovoljstvo partnerke, internet ostaje glavni izvor seksualnog obrazovanja.

Ipak, seksolozi naglašavaju da univerzalna mapa ne postoji, svako tijelo reaguje drugačije, a komunikacija i opuštenost tokom odnosa daleko su važniji od bilo kog uputstva sa interneta.

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5. "Kako preboljeti bivšeg partnera i nastaviti dalje?"

Raskidi i razvodi su među najstresnijim životnim iskustvima, pa ne čudi što se pri samom vrhu pretraga nalaze pitanja o tome koliko traje patnja, kako zaustaviti opsesivne misli i zašto i dalje sanjamo bivšu ljubav.

Stručnjaci ističu da ne postoji tačan rok za oporavak, ali da je prihvatanje emocija i prekid stalnog provjeravanja bivšeg partnera na društvenim mrežama prvi i najvažniji korak ka novom početku.

(Mondo)