Partizanov "pakao" kreće od Reala: Kralj je sad najranjiviji, crno-bijeli čekaju osvetu od čuvene serije 2023.

Košarkaši Partizana imaju teško gostovanje u četvrtom kolu Evrolige i imaju šansu da prekinu crni niz.

Izvor: MN PRESS

Košarkaši Partizana gostuju ekipi Real Madrida u četvrtom kolu Evrolige, u četvrtak od 20.45 i biće to veliki ispit za izabranike Đoana Penjaroje koji za sada imaju perfektan skor 3-0. Kraljevski klub se i dalje traži na startu nove sezone, pošto je poražen u sva tri meča na evropskoj sceni (Hapoel, Efes, Dubai), dok su crno-bijeli slavili protiv Olimpije Milano, Pariza i Bajerna.

Što se tiče međusobnog skora, Partizan nema pobjedu protiv Reala još od čuvene četvrtfinalne serije Evrolige 2023. godine, kada je tadašnji tim Željka Obradovića dozvolio preokret nakon 2:0 i ostao bez Fajnal-fora. U narednih šest mečeva bolji su bili Madriđani. Ukoliko bi crno-bijeli uspjeli da prekinu crni niz, to bi im dalo veliku dozu samopouzdanja pred "pakleni" oktobar.

Ko ne igra?

Partizan ponovo neće moći da računa na Lamara Stivensa i Dereka Vilisa, kao ni kapitena Vanju Marinkovića čiji je povratak i dalje u magli. Real Madrid će biti oslabljen neigranjem Gabrijela Deka i Usmana Garube, dok je još nekoliko igrača pod znakom pitanja, i odluka o njihovom nastupu će biti donesena neposredno pred meč. U pitanju su igrači koji su odlukom Pedra Martineza propustili prva tri kola, ali su igrali u domaćem prvenstvu.

Šta očekuje Penjaroja?

Trener Partizana Đoan Penjaroja kaže da trenutni skor na startu sezone ništa ne znači i da je Real u lošem nizu jer je u prva tri kola imao jako teške duele sa nekim od favorita u takmičenju.

"Ako pristupimo meču sa mišlju da oni imaju skor 0-3, a mi 3-0, bićemo u velikom problemu. I vjerovatno bismo morali da se sjetimo da su oni osvojili Superkup Evrolige na početku sezone. Prvi trofej je pripao Real Madridu i istina je, izgubili su prve tri utakmice, ali su igrali u gostima i protiv veoma jakih timova, vjerovatno plej-of ekipa: Hapoela, Dubaija i Efesa. Takođe je istina da za Real Madrid nije normalno da izgubi tri utakmice zaredom u Evroligi ili ACB ligi, i za njih je, naravno, prva evroligaška utakmica kod kuće veoma važna. To je veliki tim, talentovana ekipa, odličan trener, i generalno je veoma teško pobjeđivati u gostima, a pobijediti u Madridu je veoma, veoma teško. Ali mi smo spremni da se dobro takmičimo i da uđemo, ako je moguće, u samu završnicu sa šansom da pobijedimo".

Naglašava da Real Madrid nije samo Valter Tavares, već da Madriđani imaju jako dobar tim koji još uvijek nije pronašao svoj ritam.

"Valter Tavares je jedan od najvažnijih igrača u posljednjih 10 godina u Evroligi, sjajan defanzivac. On mijenja ofanzivni ritam drugih timova, ali Real Madrid je više od Valtera Tavaresa. Imaju mnogo važnih igrača, mnogo igrača sa iskustvom, individualnim talentom, fizičkim predispozicijama. U ovom trenutku, sa novim trenerom Pedrom, pokušavaju da igraju drugačije nego prošle sezone. Pokušavaju da igraju brže. Tavares im je veoma, veoma važan, posebno u određenim situacijama. Ali mi moramo da se suprotstavimo Real Madridu kao timu, a ne individualnim igračima, jer ako razmišljamo samo o pojedincima, biće veoma, veoma teško".

Šta očekuje Pedro Martinez?

Trener Real Madrida Pedro Martinez je posebno istakao bekovsku liniju Partizana, kao i njihovu borbenost i energičnost u odbrani.

"Partizan je ekipa koja igra veoma kvalitetnu odbranu i veoma je agresivna. Igraju izuzetno fizički, osvajaju veliki broj ničijih lopti i veoma su aktivni u defanzivi. U napadu imaju centre koji mogu da se izvuku i pogode šut spolja, dok bekovi posjeduju ogroman ofanzivni potencijal", rekao je trener Pedro Martinez.

"Nisu bez razloga na mestu na kojem se trenutno nalaze - pobeđuju sve pred sobom, upisali su dvije pobjede na gostovanjima i odlično su otvorili sezonu", rekao je trener Real Madrida.

Raspored Partizana u oktobru