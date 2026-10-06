Bivši kapiten Partizana Dragan Milosavljević komentariše sjajan start crno-bijelih u sezoni i ulogu trenera Đoana Penjaroje.

Izvor: MN PRESS

KK Partizan igra sjajno ove sezone i za sada je ekipa Đoana Penjaroje na učinku 4-0. Crno-bijeli su dobili sve tri utakmice u Evroligi, pobijedili su i na debiju u ABA ligi protiv Mege, a to nije promaklo ni njenim bivšim igračima. Dragan Milosavljević je nekadašnji kapiten crno-bijelih i oduševljen je kako je sve "zategnuto".

"Ma, izgledaju sjajno, kao cjelina", rekao je Dragan Milosavljević za "Meridijan Sport": "Djeluje da imaju sjajnu atmosferu, da ih ne zanima statistika. Svako ima svoju ulogu i svako doprinosi. Izgledaju mi kao tim kojem je najvažnije da se ostvari rezultat".

Zašto je Partizan bolji nego prošle sezone?

Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

Iza crno-bijelih je jako teška i mučna sezona u kojoj nisu ostvarili svoje ciljeve, a ostali su i bez Željka Obradovića koji je ljut napustio klub, dok su poslije njega promijenjeni i određeni igrači koji su pravili probleme:

"Karakterno su mnogo bolji nego prethodnih godina. Ne luta se. Naravno, Karlik Džouns ima ogroman kvalitet, uživanje je gledati ga, on se izdvaja, ali su svi u funkciji tima. Super su".

Vidi opis Dragan Milosavljević: "Ovaj Partizan me podsjeća na onaj naš, ne zanima ih statistika" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 1 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 2 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 3 / 14 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 4 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 5 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 6 / 14 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 7 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 8 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 9 / 14 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 10 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 11 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 12 / 14 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 13 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 14 / 14

"I sve pohvale za trenera Penjaroju. Već je prošle godine fino upeglao ekipu u teškom trenutku, kod njega lopta ide, nema sebičluka, egoizma...".

"Podsjeća na naše vrijeme u Partizanu"

Dragan Milosavljević (37) je iz Kruševca i ponikao je u Napretku, igrao je za kragujevački Radnički, a onda je 2010. godine došao u Partizan. Igrao je pet godina za crno-bijele i dva puta je osvajao ABA ligu, poslije čega je nastupao za Albu, Unikahu, Megu, Bursaspor, Fuenlabradu, opet Megu, a od 2022. godine je u Igokei.

Bivši kapiten Partizana kaže da ga crno-bijeli sada podsjećaju na njegovu generaciju u crno-bijelom, kada je tim bio ispred svakog pojedinca. I to navijači prepoznaju.

"Ova ekipa osjeća klub i navijače. Kao da su svjesni gdje su došli. To me podsjeća na naše vrijeme. Jedino što fali domaćih igrača, ali na ritam i težinu takmičenja nije lako naći one koji mogu da iznesu. Srećan sam što je tu Mario Nakić koji se vratio iz povrede. Znam da je mnogo talentovan, igrao sam sa njim u Igokei. Nažalost, dvije povrede prednjeg ukrštenog ligamenta su ga usporile. Sada djeluje super. Lakić takođe, dok je Tanasković isto moj bivši saigrač i divan momak. Izborio se težim putem za mjesto u Partizanu i reprezentaciji, svaka mu čast! Ima veliki kvalitet koji sada pokazuje. Nadam se da će ova sezona izgledati dosta bolje nego prethodne. Čak i ljudi koji ne prate košarku toliko pažljivo vide koliko je to simpatična ekipa", dodao je Milosavljević koji se nada da će Nakić kroz ABA ligu dobiti minutažu i pronaći mir i ulogu.

Šta misli o Penjaroji?

Izvor: MN PRESS

Partizan u četvrtak gostuje Real Madridu, koji je s druge strane loše počeo sezonu, a Milosavljević vjeruje da će se nastaviti niz. Vjeruje u Đoana Penjaroju koga dobro zna iz vremena kada je nastupao u Španiji.

"Sve ekipe su igrale dobro pod njim. Znam da ga igrači vole, da je u tim timovima lijepa atmosfera. Čujem i iz Partizana isto. Nema mnogo vremena za trening i ispravljaš greške. Ali kad napraviš kontakt ide mnogo brže i lakše, mane se prikrivaju. Penjaroja zaslužuje ogromnu podršku navijača. Ako izgubi neku utakmicu, ne treba odmah čovjek da se tjera, već da se ispoštuje", rekao je Milosavljević, sadašnji igrač Igokee.

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