Partizan igra sa Real Madridom u četvrtom kolu Evrolige, a trener Martinez analizira snage crno-bijelih pred zahtjevnu utakmicu.

Izvor: Yagiz Gurtug / imago sportfotodienst / Profimedia

Partizan u četvrtom kolu Evrolige gostuje Real Madridu u meču koji je na programu u četvrtak od 20.45. Očigledno je da je pred crno-bijelima zahtjevan rival, ne samo zbog imena, već i zbog činjenice da "kraljevski klub" još nema pobjedu u elitnom takmičenju, ali i dosad nije igrao na domaćem terenu. Trener Pedro Martinez je analizirao Beograđane pred gostovanje u Madridu.

"Partizan je ekipa koja igra veoma kvalitetnu odbranu i veoma je agresivna. Igraju izuzetno fizički, osvajaju veliki broj ničijih lopti i veoma su aktivni u defanzivi. U napadu imaju centre koji mogu da se izvuku i pogode šut spolja, dok bekovi posjeduju ogroman ofanzivni potencijal", rekao je trener Pedro Martinez.

"Nisu bez razloga na mjestu na kojem se trenutno nalaze - pobjeđuju sve pred sobom, upisali su dvije pobjede na gostovanjima i odlično su otvorili sezonu", rekao je trener Real Madrida.

"Moramo da ostanemo koncentrisani svih 40 minuta"

Partizan je neporažen u Evroligi i ima skor 3-0. S druge strane, Real Madrid igra prvi meč na domaćem terenu i još nema pobjedu u elitnom takmičenju. Prema tome, "kraljevski klub" se neće predati, pa ostaje da vidimo kako će crno-bijeli odoljeti pritisku u Španiji.

Vidi opis Pedro Martinez: "Vidite li vi Partizan? Pobjeđuju sve pred sobom" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 1 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 2 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 3 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 4 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 5 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 6 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 7 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 8 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 9 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 10 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 11 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 12 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 13 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 14 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 15 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 16 / 16

"Radujemo se što počinje naša prva evroligaška utakmica na domaćem terenu i što ćemo igrati pred svojim navijačima. Očekujem veoma zahtjevnu utakmicu, neizvjesnu i dugu do samog kraja, jer je Partizan izuzetno pokretljiva ekipa koja mnogo toga zasniva na tranziciji i kontranapadima", analizirao je.

Pedro Martinez tačno zna šta je potrebno njegovom timu za prvu pobjedu u Evroligi.

"Moramo da ostanemo koncentrisani svih 40 minuta, da zadržimo visok nivo igre u odbrani i dodatno ga unaprijedimo kako bismo što bolje koristili svoje kontranapade, a njihov napadački učinak sveli na minimum", zaključio je Pedro Martinez.