Penjaroja: Ne možete ovako pobijediti Real u Madridu

Trener Partizana žalio za velikim brojem promašaja svog tima (3/20 za tri).

Izvor: TV Arena sport/screenshot

Trener Partizana Đoan Penjaroja žalio je poslije poraza od Reala za propuštenom šansom svog tima da u trećoj četvrtini potpuno "otvori" meč.

"Mnogo je teško igrati ovdje, ponoviću to. Real je imao tri poraza u nizu, jedan su od najvećih klubova Evrope. Ponavljam, drugo poluvrijeme je bilo period kad smo imali dobre momente, timski uložili mnogo truda, prišli na 'minus 6', pa imali šuteve koje smo mogli da pogodimo", rekao je Penjaroja za TV Arena sport.

Madriđani su na kraju mirno priveli meč kraju, ali crno-bijeli su zadavali udarce prije završnice, zaključno sa trećom četvrtinom. Ipak, previše je bilo promašaja (3/20 za tri).

"Uz ovoliko promašaja - nemoguće"

"U prvom poluvremenu Real je kontrolisao ritam igre, skokove i poentirali su previše lako, iz pikenrol situacija. Nakon poluvremena je naša igra postala mnogo bolja, energija takođe, odbrana... Mi smo onda bili ti koji su kontrolisali ritam, ali svi znaju koliko je ovdje teško napraviti preokret i pobijediti. Promašili smo mnogo slobodnih bacanja i šuteva za tri poena, ne može se tako pobijediti ovdje".

Naglasio je Španac da se njegov tim nije predavao.

"Real je ovdje imao samo jedan poraz kod kuće, a mi smo nastavili da se borimo", kazao je on.

Partizan čeka paklena nedjelja

Partizan je poslije poraza na evroligaškom skoru 3-1 i pred njim je jako teška nedjelja - u utorak će dočekati jednog od dva lidera, Panatinaikos Željka Obradovića (4-0), a onda će u četvrtak gostovati Fenerbahčeu (3-1).

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