Rade Zagorac: "Izbor Ostoje Mijailovića jedini logičan za Partizan"

Bivši košarkaš Partizana Rade Zagorac smatra da je ostanak Ostoje Mijailovića na čelu kluba dobra vest za crno-bijele.

Izvor: MN PRESS

Nekadašnji košarkaš Partizana Rade Zagorac opširno je govorio o situaciji u crno-bijelom taboru, izboru Ostoje Mijailovića za predsjednika kluba i odlasku Željka Obradovića sa klupe u toku prethodne sezone. Nakon što je prošlo određene vreme nakon tih dešavanja, a Zagorac dobro sagledao situaciju - zaključak je da on nije u potpunosti saglasan sa navijačima Partizana.

Zagorac smatra da je ostanak Ostoje Mijailovića na čelu kluba dobar potez jer je klub napredovao, a tokom igračkih dana imao je dobar odnos sa čelnim ljudima. Takođe, Rade Zagorac poštuje odluku Željka Obradovića koji je podnio ostavku - ali smatra da su dešavanja nakon toga nanijela štetu svima.

"Više puta sam javno rekao da su moja iskustva saradnje sa Ostojom tokom mog četvorogodišnjeg boravka u Partizanu pozitivna. Mislim da je stvari koje je trebalo da uradi kao predsjednik jednog košarkaškog kluba uradio dosta dobro. Klub je rastao iz godine u godinu i tokom mog četvorogodišnjeg boravka u klubu mogla je da se primeti pozitivna promena iz sezone u sezonu. Ovo pričam kao neko ko apsolutno nema nikakav interes, niti je po bilo kom osnovu inspirisan da govori u korist Ostoje", počeo je priču Rade Zagorac za "Mozzart Sport".

Nekadašnji košarkaš Partizana smatra da je novi mandat Ostoje Mijailovića na čelu Partizana dobar potez za klub.

"Što se tiče samog reizbora, Partizan je u vrlo delikatnoj situaciji, gdje mu je ponuđena trajna licenca, odnosno mogućnost da uđe u vlasničku strukturu Evrolige, i to po značajno povoljnijim uslovima nego što je ponuđeno druga dva kluba u Evroligi. Tako da Partizan, po mojoj procjeni, nije u situaciji da naredna dva ili tri mjeseca provede u predsjedničkoj kampanji i da troši trenutnu energiju i resurse na to pitanje. Koliko sam informisan, Ostoja ni sam nije siguran da li će ostati nakon što Partizan popuni prijavu, obezbijedi potreban novac i prijavi se za trajnu licencu. Ono što sigurno znam jeste da bi, ukoliko se sada propusti ta prilika, Partizan bio u jednoj vrlo izazovnoj situaciji u budućnosti, gdje bi ostao bez trajne licence i svaki plasman u Evroligu bi morao da ostvaruje kroz ABA ligu. Tu bismo potencijalno imali Crvenu zvezdu i Dubai sa trajnim licencama, što samim tim donosi mnogo veće budžete i sponzorstva, koja Partizan gotovo sigurno ne bi mogao da prati ukoliko ne igra Evroligu. Tako da njegov reizbor u ovom trenutku smatram jedinim rezonskim potezom", rekao je povremeni srpski reprezentativac.

Nakon što je održana sjednica na kojoj je Mijailović ponovo izabran, diio navijača je to zamjerio čak i klupskim legendama poput Novice Veličkovića, Milenka Tepića, Saše Pavlovića... Zagorac smatra da to nije trebalo da se desi.

"Skupštinu Partizana čini 31 član, od kojih je velika većina na određeni način mnogo pružila Partizanu kroz istoriju. Ukoliko su svi ti ljudi jednoglasno bili za tu odluku, ja zaista ne mogu da razumijem negodovanje određenog broja navijača oko takve odluke. Uostalom, navijači imaju svog predstavnika na Skupštini, koji nije glasao negativno, već je bio uzdržan po pomenutoj tački dnevnog reda, jer je i sam razumio složenost raskrsnice na kojoj je Partizan trenutno".

Vidi opis Rade Zagorac: "Izbor Ostoje Mijailovića jedini logičan za Partizan" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 8 / 8

Osvrnuo se Rade Zagorac i na odnose koji su "poljuljani" zbog odlaska Željka Obradovića. Tada su navijači kao krivca naveli Ostoju Mijailovića, a potpunu podršku pružili su treneru koji je crno-bijele odveo do jedine evropske titule. Zagorac ima nešto drugačiji stav po tom pitanju - on smatra da treba spustiti loptu i pristojnije komunicirati.

"Volio bih da se malo raščisti vazduh i da se povede, ukoliko je to moguće, konstruktivna diskusija između predsjednika i navijača, gdje bi se tačno reklo šta je to što se zamjera predsjedniku Partizana nakon Željkovog odlaska. Takav odlazak je naštetio apsolutno svima, a u drugi plan se poturio glavni razlog njegovog odlaska, kao i to da je Željko sam inicirao odlazak iz kluba kada je smatrao da ekipa više ne prati njegove zamisli. Mislim da je dosta stvari ostalo u magli ili jednostavno nije adresirano na pravi način i stvorio se narativ koji, po mom mišljenju, može samo da šteti klubu u narednom periodu. Partizan je ove sezone sastavio vrlo zanimljiv tim, sa dobrim trenerom. Mislim da bi bilo jako loše po klub kada bi se takva atmosfera prenosila na sam tim i na same igrače, za šta, po mom mišljenju, nema nikakvog razloga", priča Zagorac i zaključuje: "Ponavljam da nemam apsolutno nikakav interes, ni po jednom osnovu osim jednog, da Partizan bude u najboljoj mogućoj poziciji, što smatram dužnošću svakog ko sa Partizanom ima bilo kakve veze".