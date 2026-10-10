Aleksej Pokuševski: "Pratim Partizan, drago mi je da srpski igrači daju doprinos"

Aleksej Pokuševski pričao je o Lokomotivi, saradnji sa trenerom Tomislavom Tomovićem, Partizanu u Evroligi...

Izvor: MN PRESS

Aleksej Pokuševski odlučio je da započne novu etapu u svojoj karijeri i to u Rusiji. Otišao je u Lokomotivu i tamo sarađuje sa nekadašnjim trenerom Crvene zvezde Tomislavom Tomovićem. Prije nekoliko dana su u Beogradu pobijedili FMP (90:76) u okviru Winline Basket kupa. Upravo je srpski košarkaš imao zapaženu ulogu sa dabl-dabl učinkom (17 poena, 13 skokova).

"Dobro smo igrali tokom cijelog meča, bilo je uspona i padova. Bitno je bilo da pobijedimo, da napredujemo. Timski smo dobro igrali. Naravno, uvijek može bolje, nisam skroz zadovoljan, trudim se da doprinesem u svim aspektima. Drago mi je što sam bio u Beogradu, vidio sam porodicu, družili smo se", počeo je Pokuševski.

Prezadovoljan je dosadašnjom situacijom u klubu i ima samo riječi hvale za ruski tim.

"Lepo se osećam, svi ljudi iz kluba su prijatni, tu su za igrače od prvog dana. Drago mi je što sam tu. Hvala im na tome, to ću svuda da ponavljam. Srećan sam što sam tu, odnos sa saigračima je sve bolji i bolji. Učim ruski i ide mi sve bolje. isam do sada imao iskustva sa Rusima, dosta je drugačije iskustvo od svega što sam prošao."

"Trener poštuje moj rad"

Posebno je pričao o odnosu sa trenerom Tomislavom Tomovićem.

"Sampouzdanje dolazi radom, trenerom koji poštuje moj rad i trudi se da izvuče najbolje iz mene. Trudim se da izvučem ono što mi odbrana daje na terenu, da li je to šut, prodor, dodavanje, da igram pametno i donosim dobre odluke na terenu.

Ima samo pohvale za šefa struke Lokomotive.

"Generalno Toma, ljudi o njemu ne znam kakvu sliku imaju. Prije nego što smo počeli da radimo rekli su mi ljudi da ima veliku energiju što i jeste. Jako je pametan trener i zna da izvuče najbolje iz igrača, da kontroliše sve to. Vrhunski je trener, imao je uspjeha svuda, želim da imamo zajednički uspjeh. Napredovaće, ima veliku želju."

"Pratim Partizan i doprinos srpskih igrača"

Vidi opis Aleksej Pokuševski: "Pratim Partizan, drago mi je da srpski igrači daju doprinos" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 1 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 2 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 3 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 4 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 5 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 6 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 7 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 8 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 9 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 10 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 11 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 12 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 13 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 14 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 15 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 16 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 17 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 18 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 19 / 19

Nezaobilazna tema bio je Partizan, klub u kom je proveo dvije sezone.

"Gledam, pratim Evroligu, posebno Partizan. Dobro igraju, srećan sam što srpski igrači imaju doprinos."

Ne igra ove sezone u Evroligi, ali ističe da su igrači u Rusiji fizički dosta snažni.

"Dosta drugačije, košarkaški sigurno drugačije od Evrolige i NBA, fizički su Rusi jaki, rekli su mi ljudi to. Prija mi, moram da radim na sebi i da se naviknem na tu fizikalnost. Gdje god da odem, da mogu to da prenesem.

Šta očekuje od sebe?

Ima određene ciljeve ispred sebe i nada se da će uspjeti da ih ostvari.

"Očekivanja su mi da pomognem ekipi da dođe što dalje, da osvojimo sve što možemo i da dam doprinos. Srećan sam što igram, što trener vjeruje u mene i nadam se da ću to vraćati još bolje."

U meču u Železniku je imao dosta promašenih trojki i ističe da radi mnogo na sebi. Uz to se nada da će ruske klubove vratiti u evropska takmičenja.

"Ne volim da promašujem, ne znam koji igrač voli da promašuje. Trudim se da doprinesem, da se ne oslanjam samo na to. Mislim da nisam forsirao, imao sam otvorene šuteve, nadam se da ću da pomognem ekipi. Dosta radim, možda se to ne vidi po ekspresijama i govora tijela, ali stvarno živim košarku i o tome razmišljam. Nadam se da će vratiti ruske klubove u evropska takmičenja. Lokomotiva je stvarno fenomenalna organizacija, sve je na vrhunskom nivou", zaključio je Pokuševski.