Partizan može da se riješi Džabarija Parkera: Pojavio se tim koji ga želi u Evroligi

Čelnici Partizana dugo su tražili rješenje za Džabarija Parkera, a spas bi mogao da stigne iz Italije.

Izvor: MN PRESS

Košarkaški klub Partizan i dalje ima problem, pošto je Džabari Parker dio kluba iako na njega niko ozbiljno ne računa. Crno-bijeli bi željeli da ga "prepuste" nekome, ali za sada nije došlo do realizacije takvog posla. Potencijalni spas za srpski tim mogla bi da bude situacija u Olimpiji iz Milana, koja i ovih dana traži pojačanja.

Italijanski novinar Sandro Puljeze tvrdi da nakon nekoliko loših rezultata u veoma kratkom periodu Armani gleda na tržište i traži potencijalna pojačanja. Jedno od njih mogao bi da bude Džabari Parker koji već ima veliko iskustvo u NBA i Evroligi, a trenutno je daleko od takmičarskog ritma.

Parker je kraj prethodne sezone dočekao na pozajmici u Huventudu, a od povratka u Partizan znalo se da neće biti dio takmičarske ekipe crno-bijelih. Amerikanac živi u Beogradu, redovno trenira u Beogradskoj areni i povremeno se sretne sa klupskim drugovima, ali nije ni blizu da postane opcija za španskog stručnjaka Đoana Penjaroju.

Partizan bi se veoma rado odrekao američkog košarkaša koji je u Srbiju stigao kao jedna od najboljih četvorki evropske košarke, ali nije pokazao ni djelić svojih mogućnosti. Za crno-bijele je odigrao tek 15 mečeva u Evroligi, uz prosjek od 7,7 poena i 2,5 skoka po meču.

Svojevremeno je Džabari Parker bio drugi pik na NBA draftu, a tokom karijere u najjačoj ligi na svijetu nastupao je za Milvoki, Čikago, Vašington, Atlantu, Sakramento i Boston prije nego što je promijenio kontinent i pojačao Barselonu. Posljednje tri sezone je u Evropi, ali se čini da mu je ovaj dio karijere još slabiji nego onaj u SAD.