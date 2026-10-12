Karlik Džouns se oglasio pred utakmicu sa Panatinaikosom u Beogradskoj areni.

Izvor: MN PRESS

Partizan dočekuje Panatinaikos u Beogradskoj areni u utorak (20.30 časova). Biće to prvi meč za Željka Obradovića u srpskoj prestonici od odlaska iz Humske. Mnogi opisuju taj meč kao "više od utakmice", ali Karlik Džouns ne gleda na stvari tako.

"Uf, za nas igrače moramo da imamo pristup kao da je isti kao svaki drugi meč. Ponekad ako razmišljaš drugačije, radiš stvari koje ne bi radio. Naravno da svi znamo da se vraća stari trener, da će atmosfera da bude sjajna, vjerovatno najbolja cijele sezone. Moramo da se fokusiramo na meč. Ako se fokusiramo na neke druge stvari to bi moglo ili da nam donese pobjedu ili da nas odvoji od pobjede", počeo je Karlik.

Vidi opis Karlik Džouns: "Volim kad smo autsajderi, znam šta ću reći Željku Obradoviću" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 1 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 2 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 3 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 4 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 5 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 6 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 7 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 8 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 9 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 10 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 11 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 12 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 13 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 14 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 15 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 16 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 17 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 18 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 19 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 20 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 21 / 21 AD

I trener Penjaroja je opisao Panatinaikos kao "Ol star tim". Karlik će to iskoristiti kao motiv više.

"Vidim ih kao dobar tim, popunjeni su na svim pozicijama. Ali ja volim kada nas smatraju za autsajdere, neka misle da su Ol-star tim. Vidjećemo to sutra, pristup će biti isti, svi smo spremni i uzbuđeni."

Potvrdio je da je u ekipi sjajno raspoloženje pred meč.

"Svi smo u sjajnom raspoloženju, uzbuđeni smo. Svi pričaju sjajne stvari o Panati. Poštujemo ih, ali mi smo tim koji može da se takmiči sa svima. Svako svakoga može da pobijedi u Evroligi. Obući ćemo dresove, izaći ćemo na teren i naš cilj je da nametnemo svoj ritam."

"Vjerovatno svi misle da je PAO najbolji, ali..."

Pogledajte 05:02 Karlik Džouns Izvor: MONDO Izvor: MONDO

Ima puno poštovanje prema Panatinaikosu, ali ne ističe bijelu zastavicu.

"Naravno da jeste motiv više. To je odličan tim, siguran sam da svi, osim navijača Partizana, misle da su oni bolji od nas, prvi su, svima to treba da bude motivacija. Uzbuđen sam, ne mogu da opišem koliko sam uzbuđen. Ne samo zbog trenera, čak i da je drugi trener na klupi, imali bi odličan tim. Volim taj mentalitet autsajdera.."

Poštuje puno rad Željka Obradovića.

"On je lider, ima mnogo igrača koji su dobri, koji bi bili glavni igrači u bilo kojoj drugoj ekipi. Kada se adaptiraju i kliknu, odlični su."

Šta će reći Željku Obradoviću?

Pitali su ga novinari i šta će reći Željku Obradoviću na meču u Areni.

"Uf, samo da ga zagrlim, da mu kažem da ga volim i cijenim. Vjerovatno ću to da uradim poslije meča, da zadržim profesionalnost."

"Naravno da smo uzbuđeni"

Jedva čeka plejmejker crno-bijelih da istrči na teren u Areni protiv lidera Evrolige.

"Naravno, uzbuđen sam, ali kada izađem odavde, vraćam se normalnom životu. Porodici, opuštanju. Imaćemo zagrijavanje, sve to, osjetiću vjerovatno to i na putu do Arene.

Za kraj je upitan i za meč protiv Beča koji je gledao sa klupe, jer je trener Penjaroja odlučio da ga odmori.

"Ne razmišljam o tome, trener je razgovarao sa mnom, bio sam spreman da igram, poštujem njegovu odluku. Čeka nas velika nedjelja. Hoću da budem spreman da dam maksimum. Gledao sam momke, navijao, igrali su dobro, odradili posao. Fokusirani smo na naredni meč."