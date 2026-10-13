Uživo, Asvel - Crvena zvezda: Čeka nas drama u Lionu

21 : 28 30' Kraj treće četvrtine! 67:66 Odličan napad Zvezde i poeni Monekea. Dobra odbrana Zvezde koju naplaćuje Karter posle kontre. Šta se sada dešava? Pons je fauliran na samom isteku napada i ide na liniju penala - 67:66

21 : 25 29' Opet vodi Asvel Brzi poeni Asvela, a onda ishitren potez Monekea. Jeste Nigerijac u naletu, ali još je rano za ovakve poteze. Vašington siguran sa linije penala. Lijep potez Boldvina pod košem, a onda odgovor Asvela preko Petija Milsa - 66:62.

21 : 22 28' Moneke! Moneke se iskupljuje za promašaj od maloprije i pogađa uz faul! Preokret Zvezde poslije nove trojke Monekea! 59:60

21 : 21 27' Zakuvalo se Lijep potez Patrika Boldvina pod košem. Gač promašuje daleku trojku, Zvezda juri izjednačenje. Šta je sada promašio Moneke, Boldvin mu je dao loptu na tacni, on promašuje zicer! Biće besan Navaro, Lajti je pokupio loptu, prešao cijeli teren i poentirao uz faul! 59:54

21 : 15 26' Nesportska! Jak faul Odželeja nad Bolombojem! 55:52

21 : 14 25' Neće, pa neće! Moneke dobar na skoku, ali Batler promašuje sa poludistance, i dalje je bez poena na meču!

21 : 12 24' Asvel vodi Ovo je trebalo Zvezdi. Odželej pogađa uz faul, ali promašuje dodatno bacanje. Nevjerovatno, Gač pogađa uz faul Nvore! Lopta je uz dosta sreće ušla u koš. Ispravlja se odmah Nvora, pogađa novu trojku - 55:52.

21 : 12 23' Raspucao se Voters Ništa od ovog napada Zvezde, Džons promašuje u poslednjim sekundama. S druge strane Voters opet precizan - 52:47

21 : 07 22' Nvora! Ekspresno trojku uzvraća Voters! Vezuje Nvora pet poena, jako je važno da se on razigra! Beson će na liniju penala, Odželej je napravio faul, iako je izgledalo da je faul u napadu. Gledao se snimak i sudije ostaju pri prvobitnoj odluci - 50:47

21 : 04 21' Počelo drugo poluvrijeme! Loš napad Zvezde, Batler uzima težak šut i promašuje! Ne uspeva ni Asvel da iskoristi prvi napad, a onda jako važna trojka Nvore! 46:45

20 : 48 20' Kraj prvog poluvremena! Ništa od poslednjeg napada za Asvel, Davidovac je ukrao loptu, ali nije bilo vremena za bilo šta! 46:42 Half-time @EuroLeague 2/4 BC Asvel 46BC Crvena zvezda Meridianbet 42 Ojeleye 10, Moneke 9, Dobrić 8, Jones 4, Nwora 3 points#kkcz #WeAreTheTeam https://t.co/gZNtQfUcFk — KK Crvena zvezda Meridianbet (@kkcrvenazvezda)October 13, 2026

20 : 43 18' Tri brze trojke Zvezde Evo sada trojke Odželeja iz kornera! 44:41

20 : 40 17' Dobrić! Sjajna akcija Zvezde iz auta, evo trojke Dobrića! Potom sjajna odbrana Zvezde, a to ponovo naplaćuje Zvezdin kapiten! Kakav potez Votersa sad - 43:38

20 : 40 16' Zvezda se muči... Konačno poeni za Zvezdu, dobar potez borbenog Odželeja. Krauder će ponovo na liniju penala - 41:32

20 : 32 15' Zvezda se pogubila... Sjajan potez kapitena Zvezde Ognjena Dobrića. Košarkaši Asvela sada pogađaju iz treće šanse pod košem, ljut je Navaro, traži novi tajm-aut - 37:30

20 : 29 14' Zvezda stala Đurišić konačno postiže poene za Zvezdu u drugoj četvrtini. Sjajan potez Lajtija sa druge strane. Kramer pravi treći faul, moraće na klupu - 32:28. Nevjerovatno, pogađa trojku Peti Mils sa dosta sreće - 35:28

20 : 27 13' Serija Asvela Serija Asvela 9:0. Peti Mils pogađa uz faul koji je napravio Tajson Karter - 30:26

20 : 27 12' Preokret Asvela Poslije poena Vašingtona, Asvel preuzima vođstvo. Sada faul u napadu Džordana Nvore! 27:26

20 : 25 11' Asvel dodaje gas Pons atraktivno zakucava, a onda krade loptu na startu druge dionice - 25:26

20 : 22 10' Kraj prve četvrtine 23:26 Ne oklijevaju domaći da šutiraju trojke i to im se opet isplaćuje. Gotova je prva četvrtine, svega smo se nagledali... Moneke is on fire to start the game! 11:15#kkcz #WeAreTheTeam https://t.co/VdpAwMQNaz — KK Crvena zvezda Meridianbet (@kkcrvenazvezda)October 13, 2026

20 : 21 9' Greške na obje strane Boldvin promašuje novu otvorenu trojku, ali Asvel ponovo griješi u ovoj "ludnici". Sada Boldvin pravi i faul u napadu - 20:26

20 : 19 8' Trojka za trojkom Evo i Džordana Nvore! Ekspresno je uzvratio Gaču! 20:26

20 : 19 7' Kakva košarka u Lionu! Samo što je ušao u igru, Boldvin bilježi sjajne poene. Poslije serije Zvezde 6:0, evo nove trojke Gača! 20:23

20 : 12 6' Zvezda ima prednost Crveno-bijeli su otišli na televizijski tajm-aut sa prednošću 19:17 poslije poena Odželeja

20 : 10 6' Voters donosi egal - 17:17 Imala je Zvezda šest poena prednosti, ali sada Voters trojkom vraća egal.

20 : 09 5' MONEKE Nova trojka Monekea za 15:11

20 : 08 4' Dvije trojka Monekea Zvezda vodi 12:9 poslije druge trojke Monekea

20 : 05 1' Počeo je meč Sjajna atmosfera u dvorani, ali ima i Zvezda podršku od oko 500 pristalica. Gač pogađa trojku uz faul. Kris Džons pogađa poslije promašaja Odželeja - 4:2

20 : 04 Početne petorke Zvezda: Džons, Batler, Đurišić, Moneke, Oželej Asvel: Beson, Voters, Gač, Krauder, Bolomboj

19 : 29 Zvijezda Asvela, Peti Mils je spreman! Patty is ready. https://t.co/DlaUrCyrBf — LDLC ASVEL (@LDLCASVEL)October 13, 2026

19 : 21 Zanimljiv susret pred meč petog kola Trener Crvene zvezda Ibon Navaro oduševio se kada je vidio dobro poznato lice.

19 : 07 Međusobni skor Crvena zvezda je dobila tri od posljednjih pet duela, ali Asvel je ovog ljeta potpuno promijenio filozofiju. Rivalstvo srpskog i francuskog kluba datira od 2019. godine, od kada su se sastali 14 puta i skor u korist Zvezde je 9-5.

19 : 06 Riječi Ibona Navara Izvor: Filip Stevanovic / AFP / Profimedia "Nezgodan su tim, igraju veoma fizički zahtjevnu košarku. Imali su ludo leto, a ljudi ih i dalje potcjenjuju. Pa, možete ih potcjenjivati, ali oni su najbolji tim po broju pogođenih trojki, tim koji upućuje najviše šuteva za tri poena, najbolji tim u protoku lopte (gledano kroz broj asistencija), jedan od najboljih timova po tempu igre i veoma dobri su u skoku u napadu", rekao je trener Zvezde i dodatno pojasnio: "Oni šutiraju previše trojki. To je NBA stil igre. To je moderna košarka, razumijete? Mnogi timovi u Evropi imaju prosjek veći od 29,5 pokušaja za tri poena, tako da se tu ne radi o Toniju Parkeru ili NBA ligi. Radi se, znate, o igranju moderne košarke."

19 : 04 Zvezda bez klasičnog centra Poslije povrede Ebuke Izundua, Ibon Navaro je ostao bez ijednog klasičnog centra, pošto je ranije peh doživio Džonatan Motli. U Beogradu je ostao Stefan Miljenović, kao i Vojin Medarević, koji nije registrovan za Evroligu.