Pjesma "Jesen u meni" grupe Parni valjak nastala je za samo pola sata, otkriva njen autor Husein Hasanefendić Hus.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Jedna od najljepših balada eks-ju rok scene svakako je čuvena pjesma "Jesen u meni" grupe "Parni valjak". Objavljena je 1987. godine na albumu "Anđeli se dosađuju?" a emocija koju je u nju unio neponovljivi glas Akija Rahimovskog učinila je da ovaj hit traje decenijama i ostane omiljen među svim generacijama.

Parni Valjak - Jesen u meni Izvor: YouTube

Ipak, malo ko zna da ovaj vanvremenski klasik nije nastajao mjesecima u studiju, njen autor Husein Hasanefendić Hus svojevremeno je otkrio da ju je napisao za samo pola sata, kasno noću u svom dnevnom boravku.

"Nema baš nekih anegdota. Mogao bih svašta pričati o tom procesu nastajanja. Recimo 'Jesen u meni', tačno se sjećam trenutka kada sam tu pjesmu napisao. Imao sam nekakav mali studio doma, i onda bih po noći, kada bi klinci bili u krevetu, u dnevnom boravku sam imao neki dio pregrađen, skromno totalno, nešto sam pipao i jednostavno je krenula i izašla je pjesma. Imao sam snimljen demo, gitaru, bas sam metn'o, ritam mašina je radila. Jednostavno se desilo.

"A recimo 'Za malo nježnosti', koja je u formi složenija pjesma, doslovno je 10 godina prošlo od uvodnog dijela, i onda sam stao, jer sam čuo nastavak, nisam ga mogao pretvoriti u zvuk. I onda se drugi dio desio u nekom trenutku i refren se konačno desio možda par mjeseci prije nego što će biti objavljena, gdje je od trenutka nastajanja do objavljivanja 10 godina prošlo. A recimo 'Jesen u meni' je možda pola sata trajala. Nema pravila", ispričao je Hus svojevremeno za Telegraf.

(Mondo)