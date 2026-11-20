Džejla Ramović i Jakov Jozinović udružili su glasove u emotivnom duetu "Suze", pjesmi koja je već privukla veliku pažnju publike u regionu.

Izvor: Youtube printscreen/Jakov Jozinovic

Mlade muzičke zvijezde Džejla Ramović i Jakov Jozinović udružili su glasove u duetskoj pjesmi "Suze", koja donosi jednu od najzanimljivijih muzičkih saradnji na regionalnoj sceni.

Iako je vijest o njihovom zajedničkom projektu sada u centru pažnje, ideja o saradnji rodila se mnogo ranije.

Kada su naime, prije nekoliko mjeseci na Jakovljevom koncertu zajedno sa Matijom Cvekom izveli pjesmu "Trebaš li me", publika je imala priliku da čuje koliko se njihovi glasovi dopunjuju, te da se na samoj sceni stvorila neka vrsta muzičke magije.

Pogledajte kadrove iz novog spota:

Dok su mnogi priželjkivali nastavak ove muzičke priče, Džejla i Jakov već su imali nešto mnogo konkretnije u planu, zajedničku pjesmu.

U realizaciji ideje važnu ulogu imao je upravo Matija Cvek, Jakovljev blizak prijatelj i jedan od muzičara koji su od početka vjerovali u njegov potencijal. Zajedno sa Josipom Palametom napisao je muziku i tekst za "Suze", a aranžman je povjeren Mahiru Sarihodžiću.

"Oduvijek sam želio da jednog dana sa Džejlom uradim duet, oduvijek sam mislio o tome da napravimo nešto zajedno. Ona je zaista nestvarna pjevačica, ima posebnu emociju u glasu i način na koji interpretira pjesme me oduševljava. Odmah sam osjetio da bismo mogli da napravimo nešto lijepo i posebno. 'Suze' su upravo to, pjesma u koju smo unijeli mnogo emocija i kojoj se zaista radujem", izjavio je Jakov nakon što je duet realizovan.

Izvor: Youtube printscreen/Jakov Jozinovic

Džejla, s druge strane, koja je od početka podržavala Jakovljev muzički put, takođe je prepoznala da njihova zajednička energija može da preraste u nešto više od jednog koncertnog trenutka.

"Jakova podržavam i navijam za njega od prvog dana. Vjerujem da je izuzetno talentovan i da, kao rijetko ko, ima ono nešto posebno što publika prepoznaje i jednostavno obožava. Još kada smo zajedno zapjevali na njegovom koncertu u Sava centru, osjetila sam koliko nam se energije i glasovi lijepo uklapaju. Ta emocija koju smo tada podijelili sa publikom bila je nešto što smo željeli da prenesemo i u zajedničku pjesmu. Presrećna sam što su nastale 'Suze' i jedva čekam da čujemo reakcije naše publike", iskrena je bila Džejla.

Pogledajte spot Džejle i Jakova:

Džejla Ramović & Jakov Jozinović - Suze (Official video) Izvor: YouTube

Pod dirigentskom palicom režisera Luke Sepčića za spot je odabran prelijep ambijent dvorca Pejačević u Slavoniji, čija raskošna arhitektura i posebna atmosfera dodatno naglašavaju emotivnu priču pjesme od koje se očekuje da će muzički obilježiti kraj ove godine.