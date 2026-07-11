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Jakov Jozinović skuplji od Ace Lukasa i Dragane Mirković: Isplivao cjenovnik sa primorja, usijale se mreže

Jakov Jozinović skuplji od Ace Lukasa i Dragane Mirković: Isplivao cjenovnik sa primorja, usijale se mreže

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
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Mladi pjevač Jakov Jozinović preko noći je postao glavna tema na estradi nakon što je otkriveno da su karte za njegov nastup skuplje nego za koncerte starijih kolega.

Karte za Jakova skuplje nego za Draganu Mirković i Lukasa u Crnoj Gori Izvor: Antonio Ahel/ATAImages F.S./ATAIMAGES

Mladi pjevač Jakov Jozinović postao je jedan od najtraženijih muzičara na našim prostorima, a o njegovim nastupima i popularnosti već mjesecima bruji cijeli region. Ipak, ono što je sada zapalilo društvene mreže jeste zvanični cjenovnik karata za nastupe na crnogorskom primorju.

Pogledajte kako izgleda atmosfera na nastupima Jakova Jozinovića:

Naime, na sajtu jedne od najprestižnijih diskoteka u Crnoj Gori osvanuo je raspored i cjenovnik za predstojeću sezonu, a javnost je ostala u šoku kada je vidjela da je Jakov po cijeni karata prešišao starije kolege.

Dok karta za nastup Ace Pejovića košta 25 evra, a za koncerte Dragane Mirković i Ace Lukasa treba izdvojiti 20 evra, ulaznica za nastup mladog Jozinovića iznosi 30 evra.

Ova razlika u cijeni izazvala je lavinu komentara na društvenim mrežama. Dok jedni smatraju da je nerealno da mlađa zvijezda drži višu cijenu od folk velikana koji decenijama pune stadione, drugi ističu da su Jozinovićevi nastupi uvijek rasprodati do posljednjeg mjesta i da je trenutno najpopularniji.

(Mondo.rs)

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