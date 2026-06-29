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Džejla javno priznala šta oseća prema Jakovu Jozinoviću: "Sa svima se svađam zbog njega"

Džejla javno priznala šta oseća prema Jakovu Jozinoviću: "Sa svima se svađam zbog njega"

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
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Još prije nego što je osvanula vijest o njihovoj emotivnoj vezi, mlada pjevačica je iskreno govorila o svojim osjećanjima prema kolegi

Džejla Ramović o Jakovu: "Ne dam na njega" Izvor: TikTok printscreen / dzejla.fan.stranica/MONDO

Nedjeljama se spekulisalo o odnosu mladih pjevača, Džejle Ramović i Jakova Jozinovića, asada je potvrđeno da njih dvoje uživaju u ljubavi.

Pogledajte kadrove koji su pokrenuli priče o njihovoj ljubavi:

Da ne žele da se kriju od javnosti, dokazuje i snimak koji je Jozinović podijelio sa zajedničkog ljetovanja. Tada su isplivali kadrovi na kojima se vidi da se mladi par strastveno ljubi na jahti.

Ova vijest uslijedila je nakon što je Džejla prethodno davala specifične izjave, te javno priznala da je slaba na četiri godine mlađeg kolegu.

Pogledajte Džejlu na njegovom koncertu:

@dzejla.fan.stranicaSava Centar📍#dzejlaramovic#dzejla#fyp#jakovjozinovic#foryou♬ izvorni zvuk - DzejlaRamovicfan

"Jakov ima harizmu"

Tokom svog gostovanja u emisiji "Amidži šou", Džejla je govorila o "fenomenu" zvanom Jakov Jozinović i tada otkrila da ne da na njega.

"Jakov ima jednostavno tu harizmu i to što se ljudima sviđa. Ja se sa svima svađam, ko mi krene na njega da mi priča loše ja se odmah svađam", rekla je tada Džejla Ramović, istakavši da on donosi "nešto potpuno novo".

Ovako su njih dvoje izgledali zajedno na sceni:

Pogledajte

01:21
“Hvala ti što si doneo ljubav i zajedništvo”: Džejla se obratila Jakovu i poslala moćnu poruku
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

Prije nego što je osvanula informacija o vezi ovog para, pričalo se i pisalo da je Ramovićka u vezi sa pjevačem benda "Džoker aut", Bojanom Cvijetićaninom.

"Hajde to da ostavimo da neki drugi put. Oni su malo pobrkali lončiće. Samo su mu zalijepili epitet da je glumio u spotu, a on dečko i pisao scenario i režirao, a sve je to palo u sjenku zbog tih naslova. Na kraju se, zapravo, sveo na mog momka, a sve ovo što je bitno samo zaboravili", rekla je pevačica za Klix.ba. nedavno.

Još Džejlinih slika pogledajte u galeriji:

Bonus video:  

Pogledajte

01:38
Džejla, Jakov i Matija seli na binu i zapevali: Emotivne scene u Sava Centru
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

(Kurir / MONDO)   

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Tagovi

Jakov Jozinović Džejla Ramović veza

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