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Jakov Jozinović objavio snimak s djevojkom, pa ga odmah obrisao: Fanovi "prepoznali" Džejlu Ramović

Jakov Jozinović objavio snimak s djevojkom, pa ga odmah obrisao: Fanovi "prepoznali" Džejlu Ramović

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
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Pometnja na mrežama zbog snimka koji je Jakov Jozinović objavio, pa obrisao s mreža

Jakov Jozinović snimak s djevojkom Izvor: Instagram printscreen/jakov.jozinovic

Pjevač Jakov Jozinović napravio je pometnju na društvenim mrežama, kada je objavio kratak snimak sa broda na kojem se ljubi sa nepoznatom djevojkom.

Video je ubrzo obrisao, ali se sada mrežama šire skrinšotovi pjevačevog videa, kao i nagađanja o tome ko je misteriozna djevojka. Dio korisnika uvjeren je da je riječ o pjevačici Džejli Ramović, prvenstveno zbog prstena koji se vidi na njenoj ruci, ali za takve tvrdnje za sada nema nikakve potvrde.

Na snimku se vidi kako Jozinović uživa u vožnji brodom, a u jednom trenutku okreće kameru ka sebi i ljubi djevojku koja sjedi pored njega. Nije poznato da li je snimak objavljen slučajno ili se pjevač jednostavno predomislio.

Pogledajte:

To, međutim, nije spriječilo obožavaoce da počnu da analiziraju svaki kadar i pokušaju da otkriju identitet djevojke.

(Index.hr, MONDO)

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Tagovi

Jakov Jozinović Džejla Ramović

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