logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Turneja "Ja za čuda letim" stiže u Banjaluku: Jakov Jozinović nastupiće na Kastelu

Turneja "Ja za čuda letim" stiže u Banjaluku: Jakov Jozinović nastupiće na Kastelu

Autor Dragana Božić Izvor mondo.ba
0

Jakov Jozinović, nakon rasprodanih koncerata širom regiona, dolazi u Banjaluku.

Jakov Jozinović dolazi u Banjaluku Izvor: MONDO

U okviru regionalne turneje "Ja za čuda letim", Jakov će nastupiti 14. avgusta na tvrđavi Kastel.

Jakov Jozinović pažnju publike i medija privukao je snažnom interpretacijom i autentičnim muzičkim izrazom, a njegovi nastupi prepoznati su po snažnoj emociji i energiji na sceni.

Koncert na Kastelu biće jedan od centralnih muzičkih događaja ljeta u gradu na Vrbasu. Uz vrhunsku produkciju i jedinstvenu atmosferu tvrđave, publiku očekuje veče koje će se dugo pamtiti.

Ulaznice možete kupiti na Trgu Krajine u Banjaluci,  u agenciji Travel4Fun i na ulaznica.org.

(Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Jakov Jozinović Banjaluka koncert

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA