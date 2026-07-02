Turneja "Ja za čuda letim" stiže u Banjaluku: Jakov Jozinović nastupiće na Kastelu

Jakov Jozinović, nakon rasprodanih koncerata širom regiona, dolazi u Banjaluku.

Izvor: MONDO

U okviru regionalne turneje "Ja za čuda letim", Jakov će nastupiti 14. avgusta na tvrđavi Kastel.

Jakov Jozinović pažnju publike i medija privukao je snažnom interpretacijom i autentičnim muzičkim izrazom, a njegovi nastupi prepoznati su po snažnoj emociji i energiji na sceni.

Koncert na Kastelu biće jedan od centralnih muzičkih događaja ljeta u gradu na Vrbasu. Uz vrhunsku produkciju i jedinstvenu atmosferu tvrđave, publiku očekuje veče koje će se dugo pamtiti.

Ulaznice možete kupiti na Trgu Krajine u Banjaluci, u agenciji Travel4Fun i na ulaznica.org.

(Mondo)