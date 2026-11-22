Obrada pjesme 'Zajdi, zajdi' grupe Smak je nastala zahvaljujući Radomiru Mihailoviću Točku i njegovim kolegama iz benda.

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Iako danas važi za jedno od najprepoznatljivijih izvođenjagrupe Smak, čuvena obrada pjesme "Zajdi, zajdi" umalo nikada nije ni bila snimljena.

Radomir Mihailović Točak zavolio još kao dječak slušajući je sa majkom 1964. godine u izvođenju Aleksandra Sarijevskog. Kada ju je svirao na probama, bend je bio oduševljen.

Smak - Zajdi Zajdi - (Audio 1981) HD Izvor: YouTube

Točak je otkrio kako su ga članovi benda i urednici diskografske kuće bukvalno naterali da ova tradicionalna numera dobije svoje rokenrol izdanje.

"Počeli su da me teraju da to snimimo a ja sam se protivio isto kao i za'Ulazak u harem' jer mi se činilo da to nije rok. Međutim, nisam mogao protiv svih, pao je dogovor da to bude na mom solo albumu koji smo upravo počeli da snimamo za PGP. Urednici u toj kući bili su oduševljeni materijalom, ali su zahtijevali da to ipak bude album grupe Smak. Tako je i bilo i pjesma se našla na albumu 'Zašto ne volim sneg'".

Točak ističe da mu je kasnije bila velika satisfakcija to što su ovu predivnu pjesmu, nakon Smaka, obradili brojni izvođači.