Umro Slobodan Boba Orlić: Jedan od pionira beogradske rok scene

Preminuo Slobodan Orlić, oglasio se i PGP RTS

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Preminuo je Slobodan Boba Orlić, poznati basista, muzički producent i jedan od pionira beogradske rok scene.

Od njega su se na društvenim mrežama oprostili kolega Srđan Marjanović i izdavačka kuća PGP RTS, prenosi headliner.rs.

Orlić je muzički put započeo šezdesetih godina prošlog vijeka, gradeći temelje domaćeg rokenrola kroz bendove kao što su Siluete, Bitnici, Plamenih 5 i Opus. Kasnije se uspješno posvetio produkciji i radu u studiju, gdje je sarađivao sa brojnim generacijama muzičara — od Obojenog programa, Goblina i Eyesburna, pa sve do modernih bendova poput Buč Kesidija.

Posljednjih godina se ponovo okrenuo autorskom stvaralaštvu, pa je 2023. sa bendom Koprive objavio album „Povratak“. Njegova karijera trajala je skoro šest decenija, spajajući same začetke beogradskog roka sa današnjom alternativnom scenom.

(Headliner, MONDO)