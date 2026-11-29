Ove boje odjeće mogu da učine da žene poslije pedesete djeluju starije i umorno - izbjegnite ih i prigrlite nijanse koje će vas podmladiti i osvježiti.

Izvor: Shutterstock/BearFotos

Važno je da poznajete svoj ten kako biste lakše odabrali nijanse koje vam najbolje pristaju, naglašavaju prirodnu ljepotu i osvježavaju lice. Ipak, postoje boje koje nekim ženama, naročito u zrelijim godinama, ne laskaju. One mogu da naglase bore, pigmentacijske fleke i druge nepravilnosti, a svojim intenzitetom da nadjačaju prirodne crte lica i učine da izgledate umornije i starije.

Evo kojih osam boja je najbolje da izbjegavate u blizini lica – ali ako ih volite, možete da ih nosite kroz pantalone, obuću i modne dodatke.

1. Crna

Crna je elegantna i bezvremenska boja, ali ne pristaje svima jednako dobro. Posebno može biti nezgodna za žene toplog podtona kože, jer njen hladan i intenzivan karakter može da stvori previše oštar kontrast.

Kada se nosi blizu lica, može da naglasi sjenke, podočnjake, bore i druge nepravilnosti, zbog čega ten ponekad djeluje umorno i beživotno. Takođe, kod žena sa tankom i prorijeđenom kosom može dodatno da istakne nedostatak volumena.

Ako volite crnu, ne morate da je se odreknete – samo je kombinujte sa svjetlijim nijansama oko lica ili je češće birajte za pantalone, suknje i modne dodatke.

2. Neonske i jarke boje

Kako starimo, prirodni kontrast lica postepeno se smanjuje. Obrve mogu postati svjetlije, usne gube dio pigmenta, kosa sijedi, a ten ponekad postaje manje blistav.

Zbog toga neonske i izrazito jarke boje mogu lako da preuzmu svu pažnju i potisnu prirodne crte lica u drugi plan.

Čak i kada nosite šminku, ovakve nijanse mogu da djeluju previše napadno i da dodatno istaknu nepravilnosti tena. Ako želite da unesete malo živosti u kombinaciju, odaberite neonsku torbu, cipele ili pantalone, a ove boje izbjegavajte neposredno uz lice.

U galeriji pogledajte i koje suknje su moderne ove jeseni:

3. Snježnobijela

Snježnobijela je pomalo nezgodna boja. S jedne strane, može da osvježi lice i učini da izgledate odmornije, ali s druge može i da naglasi pigmentacijske fleke, bore i druge nepravilnosti kože.

Mnogo zavisi od prirodnog tena i njegovog podtona. Kod nekih žena izrazito bijela boja stvara prevelik kontrast, zbog čega nesavršenosti postaju uočljivije. Zato je često bolje izabrati toplije i nježnije nijanse poput krem, boje slonovače ili šampanjca. One djeluju mekše, elegantnije i mogu ljepše da se stope sa prirodnim tonom kože.

Ako ipak volite klasičnu bijelu košulju, slobodno je nosite – važno je da odaberete kroj i kombinaciju u kojoj se osjećate dobro.

Izvor: Shutterstock/AYO Production

4. Jarko ružičasta

Ružičasta može biti veoma osvježavajuća, posebno kada se pronađe prava nijansa. Lijepo može da se uklopi sa sijedom kosom i unese vedrinu u cjelokupan izgled.

Ipak, veoma jarka ružičasta nijansa, naročito fuksija, ne pristaje svima. Kod pojedinih žena može da naglasi crvenilo, bore i neujednačen ten, a ponekad djeluje previše upadljivo.

Mnogo toga zavisi i od kroja i načina kombinovanja. Previše čipke, neprimjereno kratki modeli i prenaglašeni detalji mogu učiniti da odjeća izgleda neusklađeno sa cjelokupnim stilom.

Umjesto da se odričete ružičaste, birajte prigušene, puderaste i nježnije tonove koji djeluju sofisticirano i lako se kombinuju.

5. Tamnoljubičasta i lila

Ljubičasta je duboka, zanimljiva i veoma efektna boja, ali nije podjednako laskava svakom tenu. Određene nijanse ljubičaste mogu da naglase crvenilo i rozaceu, posebno kod žena sa svijetlom i osjetljivom kožom. Takođe, pojedini ljubičasti tonovi mogu dodatno da istaknu žućkaste podtonove kože i zuba.

Kod žena koje imaju izraženiju pigmentaciju, pogrešno odabrana nijansa može učiniti da ten izgleda neujednačeno. Zato je važno pronaći ljubičastu koja odgovara vašem podtonu kože. Ako vam tamna ljubičasta ne pristaje, pokušajte sa nježnijim, toplijim ili zagasitijim varijantama.

6. Odjeća sa upadljivim šljokicama

Ovdje je granica između elegantnog i pretjeranog veoma tanka. Tkanine sa blagim, diskretnim sjajem, poput svile i satena u kremastim ili bisernim nijansama, mogu divno da osvijetle lice i cjelokupnom izgledu daju dozu prefinjenosti.

Međutim, krupne i upadljive šljokice sasvim su druga priča. Njihova tekstura i reflektovanje svjetlosti mogu privući pažnju na bore, neravnine kože i dekolte.

Osim toga, izrazito sjajne površine mogu da stvore neujednačene odsjaje i da učine kombinaciju prenaglašenom. Zato je bolje birati suptilan sjaj i kvalitetne materijale koji izgledaju elegantno, a ne previše upadljivo.

7. Zemljano smeđa

Zemljano smeđa je posebno popularna u jesenjim i zimskim kombinacijama. Djeluje otmeno, luksuzno i lako se uklapa sa drugim neutralnim bojama. Ipak, veoma tamne i zagasite smeđe nijanse mogu biti nezgodne za zreliji ten. Ako su previše blizu prirodnoj boji kože, mogu učiniti da lice izgleda blijedo, umorno i bez svježine.

Takođe, tamni tonovi mogu da naglase sjenke ispod očiju i učine bore vidljivijim.

To ne znači da treba da izbjegavate smeđu boju u potpunosti. Mnogo bolji izbor mogu biti karamel, konjak, svjetlija čokoladna i topla bež nijansa, koje daju utisak elegancije, a pritom djeluju mekše.

8. Jarke boje koje ne odgovaraju vašem tenu

Nema razloga da se žene poslije šezdesete odriču veselih i upečatljivih boja. Naprotiv, prava nijansa može osvježiti izgled, unijeti energiju i učiniti kombinaciju zanimljivijom.

Problem nastaje kada biramo boje samo zato što su moderne, ne vodeći računa o tome da li odgovaraju našem tenu, kosi i prirodnom kontrastu lica.

Previše intenzivna nijansa može privući svu pažnju na odjeću, dok lice ostaje u drugom planu. Zato je važno pronaći ravnotežu između boje koju volimo i one koja nam zaista pristaje. Ako niste sigurni kako vam neka jarka boja stoji, najlakše je da je ponesete kroz torbu, obuću, kaiš ili pantalone.

Najvažnije je da boje rade u vašu korist, a ne protiv vas.

Godine nisu razlog da se odričete omiljenih nijansi, već prilika da bolje upoznate svoj stil i birate ono u čemu izgledate svježe, njegovano i samouvjereno.

(Mondo)