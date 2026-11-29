Prema grčkom zlatnom presjeku, princeza Dajana proglašena je najljepšom princezom. Pogledajte koje su se još kraljevske ljepotice našle na listi.
Čuveni zlatni presjek (fi – 1,618) matematička je srazmjera koja opisuje idealne proporcije u prirodi, a vijekovima je služila umjetnicima poput Leonarda da Vinčija pri stvaranju remek-djela. Ali šta se događa kada savremena nauka i estetska hirurgija primjene ovu drevnu formulu na najpoznatije plemkinje moderne istorije?
Dobija se odgovor na pitanje ko nosi titulu matematički najljepše princeze svih vremena!
Princeza Dajana na prvom mjestu: Tajna njenog osmijeha
Iako su dvorsku istoriju obilježile mnoge ljepotice, istraživanja i proračuni lica zasnovani na grčkom zlatnom presjeku dali su jasnu pobjednicu - princezu Dajanu!
Sa rezultatom od nevjerovatnih 89,05 odsto podudarnosti sa idealnim simetričnim proporcijama, omiljena britanska princeza zauzela je prvo mjesto. Njene oči, čelo i oblik nosa dobili su najviše ocjene, potvrđujući ono što je svijet intuitivno osjećao još od 1981. godine - Dajana nije imala samo plavu krv i kraljevsko držanje, već i lice koje je doslovno predstavljalo harmoniju prirodne matematike.
Ko je najljepša princeza svih vremena? Čuveni zlatni presjek dao konačan sud, a evo gdje su Kejt i Megan
Princeza Dajana
Koje princeze su se našle na listi najljepših prema zlatnom presjeku?
Ovo takmičenje prema drevnim grčkim kriterijumima donijelo je impresivne rezultate i za druge dame sa kraljevskih dvorova, piše Istorijski zabavnik.
Kraljica Ranija od Jordana našla se na drugom mjestu sa 88,88 odsto savršenstva, očaravši estetičare idealno simetričnom bradom i usnama.
Ko je najljepša princeza svih vremena? Čuveni zlatni presjek dao konačan sud, a evo gdje su Kejt i Megan
Kraljica Ranija
Kraljica Ranija
Kraljica Ranija
Grejs Keli, holivudska diva koja je postala princeza od Monaka, zauzela je treće mjesto sa rezultatom od 88,68 odsto, pri čemu je položaj njenih očiju dobio gotovo maksimalnu ocjenu.
Ko je najljepša princeza svih vremena? Čuveni zlatni presjek dao konačan sud, a evo gdje su Kejt i Megan
Odmah iza njih našle su se i savremene princeze - Megan Markl sa 87,4 odsto.
Ko je najljepša princeza svih vremena? Čuveni zlatni presjek dao konačan sud, a evo gdje su Kejt i Megan
Megan Markl
Megan Markl princ Hari
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Dok je njena jetrva Kejt Midlton dobila 86,8 odsto.
Ko je najljepša princeza svih vremena? Čuveni zlatni presjek dao konačan sud, a evo gdje su Kejt i Megan
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Kejt Midlton
Kejt Midlton
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Kejt Midlton u zelenom odelu
(Mondo)