Prema grčkom zlatnom presjeku, princeza Dajana proglašena je najljepšom princezom. Pogledajte koje su se još kraljevske ljepotice našle na listi.

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Čuveni zlatni presjek (fi – 1,618) matematička je srazmjera koja opisuje idealne proporcije u prirodi, a vijekovima je služila umjetnicima poput Leonarda da Vinčija pri stvaranju remek-djela. Ali šta se događa kada savremena nauka i estetska hirurgija primjene ovu drevnu formulu na najpoznatije plemkinje moderne istorije?

Dobija se odgovor na pitanje ko nosi titulu matematički najljepše princeze svih vremena!

Princeza Dajana na prvom mjestu: Tajna njenog osmijeha

Iako su dvorsku istoriju obilježile mnoge ljepotice, istraživanja i proračuni lica zasnovani na grčkom zlatnom presjeku dali su jasnu pobjednicu - princezu Dajanu!

Sa rezultatom od nevjerovatnih 89,05 odsto podudarnosti sa idealnim simetričnim proporcijama, omiljena britanska princeza zauzela je prvo mjesto. Njene oči, čelo i oblik nosa dobili su najviše ocjene, potvrđujući ono što je svijet intuitivno osjećao još od 1981. godine - Dajana nije imala samo plavu krv i kraljevsko držanje, već i lice koje je doslovno predstavljalo harmoniju prirodne matematike.

Vidi opis Ko je najljepša princeza svih vremena? Čuveni zlatni presjek dao konačan sud, a evo gdje su Kejt i Megan Princeza Dajana Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Harry Page / News Licensing / Profimedia Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: Arthur Edwards / News Licensing / Profimedia Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: Shutterstock, mark reinstein Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: Han Yan / Avalon / Profimedia Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: Hendra Sumatera/Shutterstock Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: JEAN-LOUP GAUTREAU / AFP / Profimedia Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: John Shelley Collection / Avalon / Profimedia Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: Anwar Hussein / PA Images / Profimedia Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: Profimedia Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: Profimedia Br. slika: 11 11 / 11

Koje princeze su se našle na listi najljepših prema zlatnom presjeku?

Ovo takmičenje prema drevnim grčkim kriterijumima donijelo je impresivne rezultate i za druge dame sa kraljevskih dvorova, piše Istorijski zabavnik.

Kraljica Ranija od Jordana našla se na drugom mjestu sa 88,88 odsto savršenstva, očaravši estetičare idealno simetričnom bradom i usnama.

Vidi opis Ko je najljepša princeza svih vremena? Čuveni zlatni presjek dao konačan sud, a evo gdje su Kejt i Megan Kraljica Ranija Kraljica Ranija Kraljica Ranija Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Profimedia Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Profimedia Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Profimedia Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Profimedia Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: APAImages / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: APAImages / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 9 9 / 9 AD

Grejs Keli, holivudska diva koja je postala princeza od Monaka, zauzela je treće mjesto sa rezultatom od 88,68 odsto, pri čemu je položaj njenih očiju dobio gotovo maksimalnu ocjenu.

Odmah iza njih našle su se i savremene princeze - Megan Markl sa 87,4 odsto.

Vidi opis Ko je najljepša princeza svih vremena? Čuveni zlatni presjek dao konačan sud, a evo gdje su Kejt i Megan Megan Markl Megan Markl princ Hari Megan Markl pokazala kako kuva pa zgrozila javnost Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Netflix / Ferrari / Profimedia Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: YouTube / Netflix Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: SplashNews.com / Splash / Profimedia Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Nassou.fr / SplashNews.com / Splash / Profimedia Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: SplashNews.com / Splash / Profimedia Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Netflix / Ferrari / Profimedia Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Printskrin/Youtube/The Royal Family Channel Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Profimedia Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 10 10 / 10

Dok je njena jetrva Kejt Midlton dobila 86,8 odsto.

Vidi opis Ko je najljepša princeza svih vremena? Čuveni zlatni presjek dao konačan sud, a evo gdje su Kejt i Megan Kejt Midlton nosi japanski manikir Kejt Midlton Kejt Midlton Kejt Midlton Melanija Tramp Kejt Midlton u zelenom odelu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Dave Shopland / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: James Veysey / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: James Veysey / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: James Veysey / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Pool / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: GEORGE ROGERS / Sipa Press / Profimedia Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Pool / i-Images / Eyevine / Profimedia Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: i-Images / Eyevine / Profimedia Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Eddie Mulholland/Daily Telegraph / PA Images / Profimedia Br. slika: 9 9 / 9 AD

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