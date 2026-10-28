Džulija Roberts danas slavi rođendan, a otkrila je da se tajna njene ljepote ne svodi samo na njegu kože i genetiku.

Izvor: Yvonne Tnt/BFA.com / Shutterstock Editorial / Profimedia

Džulija Roberts, jedna od najpoznatijih holivudskih glumica, 28. oktobra slavi rođendan, a pažnju javnosti već decenijama privlače njen prepoznatljiv osmijeh i mladolik izgled. Ipak, kada su je pitali u čemu je tajna njenog izgleda, glumica nije govorila samo o kozmetici i nezi, već je istakla nešto mnogo ličnije, odnosno, dobre gene, ispunjen život i ljubav koja je čini srećnom.

Vidi opis Džulija Roberts ima 59 godina: Glumica otkrila da se tajna njene ljepote ne svodi samo na njegu kože i genetiku Džulija Roberts Zgodna žena Zgodna žena Džulija Roberts crvena haljina Džulija Roberts scena u crvenoj haljini u Zgodnoj ženi Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YouTube/Screenshot Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Youtube printscreen / Rotten Tomatoes Classic Trailers Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: YouTube/Screenshot Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: printscreen/youtube/Moon Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: YouTube/Screenshot Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Youtube / TheCelebrityDresses.com Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: YouTube/Screenshot Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: YouTube/Screenshot Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: YouTube/Screenshot Br. slika: 9 9 / 9 AD

U intervjuu za britanski magazin "Vogue", objavljenom u januaru 2024. godine, Roberts je razgovarala sa scenaristom Ričardom Kertisom, sa kojim je sarađivala na filmu "Noting Hil", o starenju, životu i dugogodišnjem braku sa snimateljem Danijelom Moderom. Kada ju je Kertis pitao kako uspijeva da tako dobro izgleda tokom godina, glumica je odgovorila da su joj roditelji prenijeli dobre gene. Međutim, naglasila je da smatra da je za njen osjećaj zadovoljstva važan i život koji je ispunjava.

"Vjerujem da me moj suprug voli i brine o meni na način koji me čini duboko, duboko srećnom", rekla je Roberts, dodajući da godine nisu toliko važne kada je čovjek srećan.

Ljubav i osjećaj ispunjenosti važni su joj koliko i izgled

Glumica je u istom razgovoru kroz šalu odgovorila i na pitanje o metodama kojima se čuva mladolik izgled. Rekla je da je njena tajna "kiseljenje", uz duhovito objašnjenje da na svakih četrnaest dana drži glavu u tegli 18 sati. Odmah je, naravno, pojasnila da se šali. Kada je ozbiljno govorila o ovoj temi, nije predstavila nikakav čudesan tretman niti tajnu formulu za zaustavljanje starenja. Umjesto toga, pomenula je genetiku, ispunjen život i ljubav.

Njen odgovor posebno je zanimljiv u vremenu kada se mladolik izgled često predstavlja kao rezultat skupih tretmana i komplikovanih rutina. Roberts je podsjetila da način na koji se osjećamo i odnosi koje gradimo imaju važno mjesto u našem doživljaju sopstvenog života. Naravno, sreća i ljubav ne mogu da zaustave biološko starenje, niti je njen primjer dokaz da određeni odnos može da spriječi zdravstvene probleme. Ipak, kvalitetni odnosi i osjećaj emocionalne podrške mogu da budu važni za opšte blagostanje.

Starenje ne mora da bude borba protiv svake bore

Izvor: Profimedia

Roberts je govorila i o tome kako se njen pogled na godine mijenjao tokom života. Kako je objasnila u razgovoru za "Vogue" , jedna od prednosti starenja jeste mogućnost da čovjek prestane toliko da insistira na sopstvenim uvjerenjima i počne više da sluša druge, uči i mijenja perspektivu.

Takav pogled na godine razlikuje se od pristupa u kojem je svaki znak starenja nešto što treba da se sakrije ili popravi. Umjesto težnje da zauvijek izgleda isto, glumica je govorila o tome koliko joj znači život kojim je zadovoljna. Upravo je taj dio njene priče zanimljiv i iz ugla zdravlja. Briga o sebi ne mora da se svodi samo na spoljašnji izgled, već može da podrazumijeva i njegovanje bliskih odnosa, pronalaženje zadovoljstva u svakodnevici i prihvatanje promjena koje dolaze s godinama.

Šta je zaista važno za zdravlje tokom godina?

Izvor: YouTube/screenshot/Movieclips

Iako Džulijine riječi mogu da posluže kao podsjetnik na značaj emocionalnog blagostanja, očuvanje zdravlja podrazumijeva mnogo više od pozitivnog pogleda na život. Redovna fizička aktivnost, uravnotežena ishrana, kvalitetan san, preventivni pregledi i održavanje društvenih veza važni su dijelovi zdravog starenja.

Ne postoji jedna navika koja može da garantuje mladolik izgled ili dugovječnost. Genetika ima svoju ulogu, ali na zdravlje utiču i životne okolnosti, svakodnevne navike i brojni faktori na koje ne možemo u potpunosti da utičemo.

(Mondo)