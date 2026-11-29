Obična krema nije dovoljna, ali postoji idealan saveznik za zimsku njegu suve kože.

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Čim temperature počnu da padaju, mnogi primjete da im koža postaje suvlja, grublja i neprijatno zategnuta, čak i nakon tuširanja. Ono što je tokom ljeta bilo dovoljno za svakodnevnu njegu, zimi često više ne daje željene rezultate. Hladan vazduh, vjetar i suv vazduh u zagrijanim prostorijama dodatno opterećuju kožu, pa joj je potrebna bogatija njega.

Zato je upravo zima pravo vrijeme da preispitamo svoju rutinu i razmotrimo proizvode koji pružaju intenzivniju hidrataciju i pomažu u očuvanju prirodne zaštitne barijere kože.

Puter za tijelo kao zimski saveznik

Jedan od proizvoda koji može biti odlična alternativa laganim losionima i klasičnim kremama jeste puter za tijelo. Za razliku od losiona, koji uglavnom imaju lakšu i rjeđu teksturu, puteri su bogatiji, gušći i sadrže veći udio masnih sastojaka.

Njihova prednost je u tome što koži pružaju intenzivniju njegu, omekšavaju suve i grube dijelove i pomažu da se vlaga duže zadrži u koži. Posebno mogu prijati osobama koje tokom zime imaju problem sa perutanjem, zatezanjem i osjećajem hrapavosti.

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Formule često sadrže sastojke poput ši putera, kakao-maslaca i biljnih ulja, koji omekšavaju kožu i doprinose njenoj zaštiti od isušivanja.

Kako pravilno koristiti puter za tijelo?

Za najbolje rezultate, puter za tijelo nanosite nakon tuširanja, dok je koža još blago vlažna. Tako ćete pomoći da se vlaga zadrži u njenim površinskim slojevima, a proizvod će se lakše razmazati.

Posebnu pažnju posvetite dijelovima koji su skloniji isušivanju, poput laktova, koljena, potkoljenica i stopala.

Ipak, važno je imati na umu da ne postoji potreba da svi tokom zime potpuno izbace losione i kreme. Ako vam koža nije izrazito suva, laganiji preparat može biti sasvim dovoljan. Puter je naročito dobar izbor kada primjetite da uobičajena njega više ne pruža dovoljno udobnosti.

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Ne zaboravite na male navike koje čuvaju kožu

Osim izbora odgovarajućeg preparata, važno je obratiti pažnju i na svakodnevne navike. Dugo tuširanje vrućom vodom može dodatno ukloniti prirodne masnoće sa površine kože, pa je bolje birati mlaku vodu i kraće tuširanje.

Takođe, izbjegavajte agresivne proizvode za pranje koji mogu narušiti zaštitnu barijeru kože. Nakon kupanja kožu nježno osušite peškirom, bez grubog trljanja, a zatim nanesite odgovarajući preparat za njegu.

(Mondo)