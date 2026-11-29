Ukrasan detalj iz Jugoslavije koji je sada hit u modernim stanovima, izgleda prelijepo i ušuškano.

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Moda u uređenju enterijera često se vraća na detalje koje smo nekada viđali u gotovo svakoj kući. Jedan od njih su rese, ukras koji mnoge podsjeća na dnevne sobe naših baka, stare prekrivače i jastuke na foteljama. Iako su dugo bile smatrane staromodnim detaljem, danas ponovo postaju popularne i unose posebnu toplinu u savremene domove.

Rese se vraćaju u dnevne sobe

Nekada su bile nezaobilazan ukras na foteljama, sofama, jastucima i prekrivačima u jugoslovenskim domovima. Danas se vraćaju u nešto modernijem izdanju. Mogu se pronaći na dekorativnim jastucima, pufnama, tabureima, klupicama i ćebadima, gdje ublažavaju stroge linije modernog namještaja.

Njihova prednost je u tome što i sasvim mali detalj može da promijeni izgled prostorije. Jastuk u krem nijansi sa resama iste boje, na primjer, unosi zanimljivu teksturu, a ne narušava jednostavnost enterijera.

U galerijama ispod pogledajte kako izgledaju rese u dnevnoj sobi!

Kako ih uklopiti da dnevna soba ne izgleda staromodno?

Tajna je u umjerenosti. Rese se najbolje uklapaju uz jednostavan namještaj i neutralne boje, jer tako dolaze do izražaja, a prostor ne izgleda pretrpano. Za svijetle dnevne sobe dobar izbor su nijanse lana i bež boje, dok se uz maslinastozelene detalje lijepo slažu tonovi terakote i bordo boje.

Posebno zanimljivo izgledaju pufne i manje klupice sa resama duž donje ivice. One običan komad namještaja pretvaraju u dekorativni detalj koji privlači pažnju.

Ne morate kupovati nove ukrase

Ovaj trend ima još jednu prednost: možda već imate nešto slično u kući. Stari prekrivači, jastučnice i tekstilni ukrasi mogu ponovo da se iskoriste ako su dobro očuvani. Dovoljno je da ih uklopite sa jednostavnijim namještajem i savremenim bojama.

Ipak, treba voditi računa o dužini resa. One veoma dugačke lakše se zapetljavaju, skupljaju prašinu i mogu da zapinju za namještaj, pa su kraće i praktičnije za svakodnevnu upotrebu.

Rese ne moraju da budu na svakom jastuku ili prekrivaču. Dovoljan je jedan upečatljiv detalj da dnevna soba dobije toplinu i pomalo nostalgičan izgled, baš poput nekadašnjih jugoslovenskih domova.