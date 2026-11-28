Pokisle su vam cipele? Otkrijte kako da brzo osušite mokru obuću pomoću papira, peškira i ventilatora, a da ne oštetite materijal.

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Kišni dani često donose isti problem - mokre cipele, vlažne patike i neprijatan osjećaj pri svakom sljedećem izlasku. Kada se vratimo kući sa mokrom obućom, prvo što nam padne na pamet jeste da je stavimo pored radijatora ili da je osušimo fenom. Ipak, to nije uvijek dobra ideja. Visoka temperatura može da ošteti materijal, oslabi ljepak i promijeni oblik obuće.

Postoji nekoliko jednostavnih trikova koji mogu da ubrzaju sušenje, a da pritom sačuvaju izgled i kvalitet omiljenih cipela. Dobra vijest je da vam za većinu njih nisu potrebni posebni preparati ni skupi uređaji - dovoljno je nekoliko stvari koje već imate u kući.

Kako najbrže osušiti mokru obuću?

Kada pokisnete, nemojte mokre cipele odmah ostaviti u hodniku ili zatvoriti u ormarić. Važno je da što prije uklonite višak vode i omogućite vazduhu da dopre do unutrašnjosti obuće.

Prvi korak je da skinete pertle i izvadite uloške, ako mogu da se uklone. Tako ćete omogućiti bolju cirkulaciju vazduha, a ulošci će moći da se suše odvojeno. Spoljašnjost i unutrašnjost obuće nježno pritisnite suvim peškirom kako biste upili višak vode. Nemojte snažno trljati materijal, naročito ako je riječ o koži ili prevrnutoj koži.

Nakon toga možete da primijenite nekoliko jednostavnih trikova.

5 trikova za brzo sušenje pokislih cipela i patika

1. Napunite obuću zgužvanim papirom

Ovo je jedan od najjednostavnijih trikova za sušenje mokre obuće. Običan papir može da upije dio vlage iz unutrašnjosti i pomogne da cipele zadrže oblik dok se suše.

Zgužvajte nekoliko listova novinskog ili običnog papira i stavite ih u obuću, vodeći računa da dopru i do prednjeg dijela kod prstiju. Nemojte ih previše nabijati jer je važno da vazduh može da cirkuliše. Kada papir postane vlažan, zamijenite ga suvim. Ako su cipele veoma mokre, možda ćete morati da ponovite postupak nekoliko puta.

Kod svijetle obuće bolje je koristiti bijeli papir ili papirne ubruse, jer štamparska boja iz novina može da ostavi tragove na unutrašnjosti.

Stari novinski papir

Izvor: KishoreJ/Shutterstock

2. Iskoristite ventilator za brže sušenje

Ako imate ventilator, možete ga iskoristiti da ubrzate sušenje obuće. Nakon što izvadite uloške i pertle i uklonite višak vode peškirom, postavite cipele ispred ventilatora tako da vazduh može da dopre do njihove unutrašnjosti.

Ovaj trik je koristan jer strujanje vazduha pomaže isparavanju vlage bez izlaganja materijala visokoj temperaturi. Najbolje je da obuća stoji u suvoj i provjetrenoj prostoriji, a povremeno provjerite da li je papir koji ste stavili unutra potrebno zamijeniti.

3. Iskoristite suve peškire da upiju višak vode

Ako su cipele potpuno mokre, peškir može da pomogne da uklonite dio vode prije nego što započnete sušenje. Suvim peškirom nježno pritisnite spoljašnjost obuće, a zatim manjim, čistim peškirom ili krpom upijte vlagu iz unutrašnjosti.

Kod patika možete pažljivo da pritisnete peškir uz unutrašnju postavu i prednji dio, bez grubog trljanja. Kada uklonite višak vode, nastavite sušenje na vazduhu, uz pomoć papira ili ventilatora.

Peškiri

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

4. Stavite kesice silika-gela u obuću

Male kesice sa oznakom silika-gel često dobijamo u kutijama sa obućom, torbama i drugim proizvodima. Njihova namjena je da upijaju vlagu, pa mogu da budu korisne i kada se cipele pokvase.

Ako ste ih sačuvali, stavite nekoliko kesica u unutrašnjost obuće i ostavite ih da djeluju dok se cipele suše. Ovaj postupak može da pomogne u uklanjanju zaostale vlage, ali kod potpuno natopljene obuće nije zamjena za prethodno upijanje vode peškirom i papirnim ubrusima.

Kesice držite van domašaja male djece i kućnih ljubimaca.

5. Ostavite obuću na mjestu sa dobrom cirkulacijom vazduha

Ponekad je najjednostavnije rješenje i najbolje. Nakon uklanjanja viška vode, ostavite obuću na suvom i provjetrenom mjestu, dalje od direktnih izvora toplote. Postavite je tako da vazduh može da ulazi u unutrašnjost, a ne da cipele budu potpuno zatvorene ili naslonjene jedna na drugu.

Ako imate odvlaživač vazduha, možete ga uključiti u prostoriji u kojoj se obuća suši. On pomaže da se smanji vlažnost vazduha, što može da ubrza isparavanje vode.

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Kako osušiti kožne cipele, patike i obuću od prevrnute kože?

Nije svaka obuća ista, pa je važno da način sušenja prilagodite materijalu. Ono što odgovara platnenim patikama ne mora da bude dobro za kožne cipele ili čizme od prevrnute kože.

Kožne cipele su osjetljive na nagle promjene temperature. Ako ih izložite jakoj toploti, koža može da se isuši, ukruti ili ispuca. Najbolje je da ih prvo obrišete mekom krpom, uklonite pertle i ostavite da se postepeno suše na sobnoj temperaturi. U unutrašnjost možete staviti malo papira kako bi upio vlagu i pomogao da obuća zadrži oblik. Kada se potpuno osuše, možete nanijeti odgovarajuće sredstvo za njegu kože.

Patike najprije oslobodite pertli i uložaka, a zatim ih obrišite peškirom. Napunite ih papirom koji ćete mijenjati kada se ovlaži i postavite ih u blizinu ventilatora. Izbjegavajte mašinu za sušenje veša, jer toplota i okretanje bubnja mogu da deformišu obuću i oslabe ljepak koji spaja njene dijelove.

Obuća od prevrnute kože zahtijeva posebno pažljiv tretman. Dok je mokra, nemojte je trljati četkom niti pokušavati da uklonite fleke, jer tako možete dodatno da oštetite površinu. Ostavite je da se prirodno osuši, bez direktne toplote i jakog sunca. Tek kada bude potpuno suva, koristite odgovarajuću četku i preparat namijenjen ovom materijalu.

Zašto mokre cipele ne treba stavljati na radijator?

Iako djeluje kao najbrže rješenje, stavljanje mokre obuće direktno na radijator ili grijalicu može da napravi više štete nego koristi. Visoka temperatura može da isuši i ukruti kožu, promijeni oblik pojedinih materijala i oslabi ljepak koji drži đon i gornji dio obuće.

Isto važi za sušenje fenom na vrućem vazduhu i u mašini za sušenje veša. Osim što postoji rizik od deformacije, toplota može da ošteti i unutrašnju postavu i materijale koji ublažavaju pritisak pri hodanju.

Zato je bolje da se oslonite na papir, peškir i ventilator. Sušenje može da potraje nekoliko sati, a kod potpuno natopljene obuće i duže, ali ćete tako smanjiti rizik od oštećenja.

Radijator

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Kako znati da je obuća potpuno suva?

Nemojte se oslanjati samo na izgled spoljašnjosti. Cipele mogu da djeluju suvo, a da se u unutrašnjosti, naročito u predjelu prstiju i ispod uložaka, i dalje zadržava vlaga.

Prije nego što ponovo obujete cipele, provjerite unutrašnjost suvim papirnim ubrusom. Ako primijetite vlagu, ostavite ih da se još suše. Uloške vratite tek kada su i oni potpuno suvi.

Mokru obuću nemojte odmah odlagati u zatvoren ormarić ili kutiju. Zaostala vlaga može da doprinese razvoju neprijatnih mirisa i buđi. Najbolje je da je ostavite na provjetrenom mjestu dok se potpuno ne osuši.

Uz nekoliko jednostavnih trikova možete da sačuvate obuću i tokom kišnih dana. Najvažnije je da reagujete čim se vratite kući, uklonite višak vode i omogućite cipelama da se suše postepeno, bez izlaganja visokoj temperaturi.