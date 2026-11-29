Saznajte kako možete učiniti svoj dom do 5 stepeni toplijim uz jednostavne trikove iz hotela, bez dodatnog grijanja.

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Kada stignu hladni dani, mnogi prvo posegnu za termostatom i pojačaju grijanje. Međutim, prije toga bi trebalo razmisliti kuda toplota odlazi i da li nešto možemo da uradimo povodom toga.

Postoji nekoliko jednostavnih trikova koje koriste hoteli kako bi prostorije bile prijatno zagrijane, a koji mogu da se primijene i u običnom stanu. Uz pravilno korišćenje zavjesa, nekoliko slojeva posteljine i male promjene u rasporedu namještaja, dom može djelovati i do pet stepeni toplije, bez dodatnog pojačavanja grijanja i povećavanja računa za energiju.

Navucite zavjese prije zalaska sunca

Jedan od najjednostavnijih trikova koji koriste hoteli jeste navlačenje zavjesa prije nego što sunce zađe. Kada padne mrak i spoljašnja temperatura počne da opada, povećava se i gubitak toplote kroz prozore, čak i kada su oni potpuno zatvoreni. Zbog toga ne bi trebalo čekati da se prostorija ohladi, već zavjese navući dok je u njoj još prijatno toplo.

Najbolje rezultate daju debele zavjese, kakve se često mogu vidjeti u hotelskim sobama. One stvaraju dodatnu izolacionu barijeru između hladnog prozorskog stakla i zagrijanog vazduha u prostoriji. Međutim, čak i obične zavjese mogu pomoći u smanjenju gubitka toplote.

zavjese za zamračivanje black out

Izvor: Shutterstock

Umjesto jednog debelog pokrivača koristite nekoliko tanjih

Još jedan trik luksuznih hotela odnosi se na način na koji se priprema krevet tokom zime. Umjesto jednog velikog i debelog pokrivača, hoteli koriste nekoliko tanjih slojeva. Između njih se zadržava vazduh koji djeluje kao dodatni izolator i usporava gubitak tjelesne toplote. Ovu tehniku lako možete primijeniti kod kuće.

Najprije ispod uobičajenog jorgana stavite lagano termoćebe, a preko jorgana dodajte prekrivač od vune ili flisa. Dodatnu razliku može napraviti i posteljina od flanela, koja pruža prijatniji osjećaj toplote tokom hladnih zimskih noći. Na ovaj način možete se osjećati znatno toplije bez povećavanja temperature u spavaćoj sobi.

Pomjerite namještaj koji se nalazi ispred radijatora

Raspored namještaja takođe može uticati na to koliko je prostorija topla. Veliki komadi namještaja, poput fotelja, kauča ili kreveta, postavljeni neposredno ispred radijatora mogu ometati slobodno cirkulisanje toplog vazduha, prenosi Nova. Njihovim pomjeranjem omogućavate da se toplota ravnomjernije širi prostorijom, umjesto da ostaje zarobljena između radijatora i namještaja.

kauč ispred radijatora

Izvor: Shutterstock

Ne zanemarujte hladne podove

Hladni podovi mogu doprinijeti osjećaju da je u prostoriji hladnije nego što termometar zapravo pokazuje. Stručnjaci zato preporučuju postavljanje tepiha, naročito pored kreveta. Osim što pruža prijatniji osjećaj pod nogama, tepih predstavlja dodatni izolacioni sloj između hladnog poda i unutrašnjosti prostorije.

Suština hotelskog trika nije u proizvodnji dodatne toplote, već u sprečavanju njenog gubitka i poboljšanju subjektivnog osjećaja toplote.