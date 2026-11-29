Da li riječ "jasniti" zaista postoji? Naša Aleksandra Savić i učenici banjalučke OŠ "Nikola Tesla" istražuju još jednu zanimljivu jezičku nedoumicu.
Da li riječ "jasniti" zaista postoji ili je riječ o izmišljenom pojmu?
U novoj epizodi "Mondo Jezikolovca" naša Aleksandra Savić donosi još jedan jezički izazov, a ovog puta u pomoć su joj priskočili i mali jezički istraživači iz banjalučke Osnovne škole "Nikola Tesla".
(Posebna ljubav i za Leontinu koje se sjetimo svaki put kad snimamo ovu rubriku)
Djeca su pokušala da odgonetnu značenje neobične riječi i procijene da li je ona dio našeg jezika ili samo dobro osmišljena zamka.
Njihova razmišljanja pokazuju da je istraživanje jezika zanimljivo i kada nemamo sve odgovore na prvi pogled.
Da li biste i vi povjerovali da je "jasniti" prava riječ?