Izaberite jedno od tri drveta i otkrijte šta vaš izbor govori o vašem karakteru. Test ličnosti otkriva zanimljive osobine.

Izvor: Printscreen/mixnews.lv

"Ko sam, šta sam, ja sam samo sanjar, čiji pogled gasne u magli i memli...“, stihovi Sergeja Jesenjina. Možda se i vi ponekad prepoznajete u ovim stihovima, ali da li ste zaista sanjar, emotivac ili osoba koja se u životu prije svega oslanja na razum? Ponekad i sasvim jednostavan izbor može da pokrene zanimljiva pitanja o našem karakteru. Pogledajte tri drveta i izaberite ono koje vam se najviše dopada. Vaš izbor mogao bi da otkrije neke zanimljive osobine vaše ličnosti kojih možda niste ni bili svjesni!

Ideja ovakvih testova ličnosti zasniva se na tome da naši prvi instinkti i spontani izbori mogu da otkriju ponešto o našem unutrašnjem svijetu. Zato nemojte previše razmišljati niti pokušavati da pronađete tačan odgovor. Prepustite se intuiciji i izaberite ono što vam je prvo privuklo pažnju. Psihološki testovi predstavljaju metode koje se koriste za procjenu različitih aspekata ljudskog ponašanja, sposobnosti, osobina ličnosti i mentalnog funkcionisanja.

Ipak, ovaj zabavni test ne treba shvatati kao naučnu procjenu ličnosti, već kao zanimljiv povod za samorefleksiju i bolje upoznavanje sebe. Ako ste spremni, pažljivo pogledajte tri drveta: tužnu vrbu, smrču i palmu. Sada pogledajte šta vaš izbor može da otkrije o vašem karakteru. Možda ćete se iznenaditi!

Tužna vrba

Vi ste osoba koja svijet doživljava kroz emocije. Ne primjećujete samo ono što se događa oko vas već pažljivo osluškujete i osjećanja koja ti događaji bude u vama. Imate izraženu empatiju, lako prepoznajete raspoloženja drugih ljudi i često se oslanjate na intuiciju jednako koliko i na razum.

Ponekad se rado vraćate uspomenama i u mislima ponovo proživljavate lijepe trenutke iz prošlosti. Vaša bogata mašta omogućava vam da razmišljate na drugačiji način, pronalazite neobična rješenja i inspiraciju tamo gdje je drugi možda ne vide.

Ipak, vaša sanjarska priroda ponekad vas može udaljiti od svakodnevnih obaveza i učiniti da vam je potrebno malo više vremena da se pokrenete. Ali upravo je vaša emotivnost ono što vas čini posebnom osobom. Ljudi pored vas osjećaju da mogu da budu svoji, da podijele svoje brige i da vam iskreno vjeruju.

Smrča

Vi ste osoba koja najviše voli da se osloni na sopstvene snage. U stresnim situacijama uglavnom uspijevate da sačuvate prisebnost, ne donosite ishitrene odluke i trudite se da svaki korak unaprijed dobro isplanirate.

Kada naiđete na prepreku, ne trošite mnogo vremena na traženje izgovora. Umjesto toga, pokušavate da razumijete šta je pošlo po zlu i pronađete način da riješite problem. Vjerujete da se upornošću, strpljenjem i jasnim ciljem može postići mnogo toga.

Ljudi iz vašeg okruženja cijene vašu pouzdanost, iskrenost i dosljednost. Ne mijenjate lako svoja uvjerenja samo da biste se nekome dopali i ne pristajete na kompromise kada su u pitanju stvari koje smatrate važnim.

Iako ponekad možete djelovati povučeno ili rezervisano, iza takvog ponašanja krije se snažna ličnost. Kada je nekome do koga vam je stalo potrebna podrška, znate kako da budete oslonac. Možda ne pokazujete uvijek emocije riječima, ali vaša djela govore dovoljno.

Palma

Vi ste osoba koja čak i u teškim trenucima umije da pronađe razlog za osmijeh. Vaš optimizam pomaže vam da lakše prevaziđete razočaranja i neuspjehe, dok vas otvorenost i vedar duh čine osobom sa kojom drugi rado provode vrijeme.

Ne volite da se predugo zadržavate na problemima. Umjesto da razmišljate o preprekama, radije tražite nove mogućnosti i načine da krenete naprijed. Vjerujete da u životu uvijek postoji nešto lijepo čemu se vrijedi radovati.

Pored toga, veoma ste pažljivi prema ljudima koji vas okružuju. Iskreno se radujete tuđim uspjesima, umijete da pružite podršku i ne štedite lijepe riječi kada vidite da su nekome potrebne.

Vaša pozitivna energija često utiče i na raspoloženje drugih. Ljudi vas doživljavaju kao osobu koja umije da ohrabri, motiviše i vrati osmijeh čak i onda kada sve djeluje teško. Upravo zbog toga vaša najveća snaga možda nije samo optimizam već i sposobnost da ga prenesete na druge.



