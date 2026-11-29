Istraživanje je pokazalo da 60 grama prženog kikirikija dnevno može da poboljša protok krvi u mozgu i kratkoročno verbalno pamćenje kod starijih osoba.

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Svakodnevno konzumiranje 60 grama prženog kikirikija sa opnom moglo bi pozitivno da utiče na zdravlje mozga, pokazalo je istraživanje naučnika sa Univerziteta u Mastrihtu. Starije osobe koje su tokom 16 nedjelja jele ovu količinu kikirikija imale su bolji protok krvi u mozgu i bolje kratkoročno verbalno pamćenje.

U istraživanju je učestvovao 31 zdrav ispitanik starije životne dobi. Svakog dana jeli su 60 grama neslanog, prženog kikirikija sa opnom, što odgovara približno dvjema porcijama. Rezultati su pokazali da se njihovo kratkoročno verbalno pamćenje poboljšalo za 5,8 odsto, dok se protok krvi u mozgu povećao za 3,6 odsto.

Glavni autor studije, Peter Joris, profesor na Odjeljenju za nutricionizam i nauke o kretanju Univerziteta u Mastrihtu, rekao je za portal Verywell Health da rezultati ukazuju na bolji rad krvnih sudova u mozgu. Prema njegovim riječima, to bi moglo da objasni i bolje rezultate koje su učesnici postigli na testovima pamćenja.

Krvotok mozgu obezbjeđuje kiseonik i hranljive materije, ali istovremeno odnosi i otpadne materije koje mogu da se nakupljaju u organizmu. Zbog toga se bolja cirkulacija često navodi kao jedan od važnih faktora za očuvanje zdravlja mozga i kognitivnih funkcija, kao i za moguće smanjenje rizika od demencije i Alchajmerove bolesti.

Ipak, važno je naglasiti da je riječ o istraživanju sa malim brojem učesnika i da su potrebne dodatne studije kako bi se utvrdilo da li konzumiranje kikirikija zaista može dugoročno da utiče na pamćenje i rizik od neurodegenerativnih bolesti. Istraživanje je djelimično finansirala Fondacija Instituta za kikiriki (The Peanut Institute Foundation), organizacija povezana sa industrijom kikirikija.

Kikiriki može da utiče i na reakciju mozga na insulin

Drugi rezultati istog kliničkog ispitivanja pokazali su da konzumiranje kikirikija može da poboljša i reakciju mozga na insulin. Džulijana Koen, nutricionistkinja sa Harvardske škole javnog zdravlja „T. H. Čan“ i koledža Merimak, objasnila je da mozak sa starenjem često postaje otporniji na insulin.

Insulinska rezistencija u mozgu povezuje se sa slabljenjem kognitivnih sposobnosti, problemima sa pamćenjem i većim rizikom od Alchajmerove bolesti. Istraživanje je obuhvatilo samo starije osobe, kod kojih su otpornost na insulin i smanjena elastičnost krvnih sudova češće prisutne.

Ipak, Koen smatra da i mlađe osobe mogu da imaju koristi od vlakana, proteina i zdravih masti koje sadrži biljna hrana.

Kikiriki

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Zašto je važan kikiriki sa opnom?

Istraživači su koristili prženi kikiriki sa opnom zato što se upravo u njoj nalaze polifenoli – biljni antioksidansi, kao i određeni vitamini i minerali. Zbog toga bi kikiriki sa opnom mogao da ima drugačiji nutritivni sastav i potencijalno drugačije dejstvo od oljuštenog kikirikija ili putera od kikirikija.

Prema riječima nutricionistkinje Džulijane Koen, puter od kikirikija obično sadrži manje vlakana i polifenola, a neke vrste imaju i dodat šećer i so.

Jedna porcija kikirikija sadrži oko 160 kalorija i 11 grama masti. To znači da su učesnici istraživanja svakodnevno unosili približno 320 kalorija i 22 grama masti samo iz ove namirnice.

Zato Koen savjetuje da se kikiriki koristi kao zamjena za manje zdrave grickalice i proizvode od rafinisanih žitarica, umjesto da se jednostavno dodaje postojećoj ishrani. Na taj način može da se izbjegne nepotreban višak kalorija i povećanje tjelesne težine.

Za zdravlje mozga važni su i ishrana, san i fizička aktivnost

Tomas M. Holand sa Instituta za zdravo starenje RUSH upozorava da ne treba previše pažnje usmjeravati samo na jednu namirnicu. Zdravlje mozga zavisi od ukupne ishrane i životnih navika, a ne od jedne određene grickalice ili dodatka jelovniku.

Pored kikirikija, za zdravlje mozga važni su i losos, jaja, orasi, borovnice i tamnozeleno lisnato povrće, piše Klix. Ove namirnice obezbjeđuju različite hranljive materije koje doprinose normalnom funkcionisanju organizma.

Važnu ulogu imaju i redovna fizička aktivnost, kvalitetan san i kontrola faktora rizika za bolesti srca i krvnih sudova. Iako rezultati istraživanja o kikirikiju djeluju ohrabrujuće, naučnici ističu da su potrebna dodatna ispitivanja kako bi se utvrdilo kakve dugoročne efekte ova namirnica može da ima na pamćenje i zdravlje mozga.

(Mondo)