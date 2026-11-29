Saznajte kako da brzo i lako skinete stare tapete, a da pritom ne oštetite zidove.

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Tapete mogu da izgledaju veoma lijepo u domu kada ih dobro uklopite sa stvarima i namještajem, i iako su dosta izdržljive, nisu vječne. Stare tapete vremenom gube prvobitni izgled, oštećuju se, a ponekad nam i jednostavno dosade, pa poželimo da ih zamijenimo novim dekorom.

Iako uklanjanje starih tapeta može da djeluje kao naporan posao, uz nekoliko praktičnih trikova ovaj zadatak može biti mnogo jednostavniji. Važno je samo da odaberete odgovarajuću metodu kako biste uklonili stare tapete, a pritom sačuvali zidove od oštećenja.

Priprema prostorije je prvi korak. Iznesite namještaj ili ga pomjerite na sredinu prostorije i prekrijte zaštitnom folijom. Pod obložite starim novinama ili najlonom, a ivice pričvrstite krep-trakom. Pripremite usku i široku špahtlu, kofu sa toplom vodom, valjak ili sunđer, merdevine, skalpel i čvrste kese za odlaganje otpada.

Kada je sve spremno, možete da počnete sa uklanjanjem tapeta. Ovo su četiri jednostavne metode koje mogu da vam olakšaju posao.

1. Suvo uklanjanje tapeta

Ova metoda najviše odgovara papirnim, flizelinskim i vinil tapetama koje imaju čvrstu podlogu.

Pronađite ivicu tapete, najbolje uz plafon ili lajsnu, pažljivo je podignite špahtlom, a zatim polako povlačite prema sebi. Kvalitetne tapete često se skidaju u cijelim trakama, bez ostavljanja ostataka ljepka na zidu.

Ukoliko se odvoji samo gornji, dekorativni sloj, dok donji ostane zalijepljen za zid, možete ga ostaviti kao podlogu za novu oblogu, ukoliko je u dobrom stanju i novi materijal to dozvoljava. U suprotnom, uklonite ga pomoću vode.

2. Kvašenje toplom vodom

Stare papirne tapete najlakše se uklanjaju uz pomoć tople vode. U kofu sipajte vodu i dodajte nekoliko kapi deterdženta za sudove, malo sirćeta ili tečnog sapuna za veš.

Valjkom ili sunđerom dobro nakvasite dio zida i sačekajte 15 do 20 minuta. Voda će omekšati papir, dok će ljepak početi da popušta, pa će se tapete mnogo lakše odvajati od površine.

Ako su tapete perive ili otporne na vodu, prije kvašenja potrebno je napraviti sitne perforacije pomoću specijalnog valjka sa iglicama. Možete i pažljivo da zagrebete površinu skalpelom. Tako će voda lakše proći kroz zaštitni sloj i doprijeti do ljepka.

Vidi opis 4 trika za lako skidanje starih tapeta: Evo kako da ih oljuštite i sačuvate zidove od oštećenja Author: Jan Baldwin Description: Side table in wallpapered hallway Software:Adobe Photoshop 7.0 Created: 2008:02:27 00:09:31 Author: Jan Baldwin Copyright: Jan Baldwin 2007 Description: Upholstered armchairs and leather floor cushion on shagpile rug with dark floral wallpaper and a swan vase Software:Adobe Photoshop 7.0 Created: 2008:02:27 01:30:36 Author: Polly Wreford Copyright: Polly Wreford 2004 Description: Makeshift boudoir dressing table with purple floral wallpaper Software:Adobe Photoshop 7.0 Created: 2008:02:27 04:41:58 Software:Adobe Photoshop CS3 Windows Created: 2009:02:03 11:14:05 Software:Adobe Photoshop CS2 Windows Created: 2007:12:12 16:23:49 Software:Adobe Photoshop CS2 Windows Created: 2009:01:30 16:39:54 Author: Robert Sanderson Copyright: Robert Sanderson 2009 Description: Vase of narcissus and pottery with patterned wallpaper in Cambridgeshire home, UK Software:Adobe Photoshop CS3 Macintosh Created: 2011:05:31 17:39:01 Author: Robert Sanderson Copyright: Robert Sanderson 2009 Description: Glass light fitting and Bird of Paradise wallpaper in Cambridgeshire home, UK Software:Adobe Photoshop CS3 Macintosh Created: 2011:05:31 18:03:10 Author: Robert Sanderson Copyright: Robert Sanderson 2010 Description: Nature inspired wallpaper and view through doorway to dining room of Cotswolds home, UK Software:Adobe Photoshop CS3 Macintosh Created: 2011:05:31 18:13:54 Author: Robert Sanderson Copyright: Robert Sanderson 2008 Description: Vase of red roses on shelf with bottles set against turquoise checked wallpaper, Suffolk, UK Software:Adobe Photoshop CS3 Macintosh Created: 2011:05:31 18:31:44 Software:Adobe Photoshop CS2 Macintosh Created: 2010:02:02 14:19:33 Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: LepaiSrecna Br. slika: 16 1 / 16 Izvor: LepaiSrecna Br. slika: 16 2 / 16 Izvor: LepaiSrecna Br. slika: 16 3 / 16 AD Izvor: LepaiSrecna Br. slika: 16 4 / 16 Izvor: LepaiSrecna Br. slika: 16 5 / 16 Izvor: LepaiSrecna Br. slika: 16 6 / 16 AD Izvor: LepaiSrecna Br. slika: 16 7 / 16 Izvor: LepaiSrecna Br. slika: 16 8 / 16 Izvor: LepaiSrecna Br. slika: 16 9 / 16 AD Izvor: LepaiSrecna Br. slika: 16 10 / 16 Izvor: LepaiSrecna Br. slika: 16 11 / 16 Izvor: LepaiSrecna Br. slika: 16 12 / 16 AD Izvor: LepaiSrecna Br. slika: 16 13 / 16 Izvor: LepaiSrecna Br. slika: 16 14 / 16 Izvor: LepaiSrecna Br. slika: 16 15 / 16 AD Izvor: LepaiSrecna Br. slika: 16 16 / 16

3. Specijalna sredstva za uklanjanje tapeta

Ako želite da ubrzate posao, možete da koristite i namjenske preparate za skidanje starih tapeta. Ova sredstva prodiru u strukturu materijala i razgrađuju ljepak, čime olakšavaju odvajanje tapeta od zida.

Koncentrat se razblažuje prema uputstvu proizvođača, nanosi na površinu, a nakon približno deset minuta možete početi sa uklanjanjem.

Njihova prednost je u tome što značajno štede vrijeme i trud, naročito kada je potrebno obraditi velike površine. Ipak, prije upotrebe obavezno pročitajte deklaraciju, obezbijedite provjetravanje prostorije i zaštitite ruke.

4. Uklanjanje tapeta pomoću pare

Ukoliko imate paročistač ili snažnu peglu sa funkcijom vertikalnog ispuštanja pare, možete ih iskoristiti da dodatno olakšate uklanjanje starih tapeta.

Vrela para prodire kroz slojeve papira i omekšava osušeni ljepak, pa tapete počinju lakše da se odvajaju od zida. Ova metoda posebno je korisna kada su stare papirne tapete lijepljene u nekoliko slojeva.

Radite polako, dio po dio, i pažljivo odvajajte omekšani materijal špahtlom. Vodite računa da se ne izložite direktno vreloj pari i da ne koristite paru na površinama koje bi mogle da se oštete usljed toplote ili vlage.

Bez obzira na to koju metodu odaberete, nemojte na silu da stružete tapete ako se teško odvajaju. Bolje je da ponovo nakvasite površinu ili upotrijebite paru nego da rizikujete oštećenje maltera. Kada uklonite sve stare slojeve i ostatke ljepka, ostavite zidove da se potpuno osuše, a zatim ih pripremite za krečenje ili postavljanje novih tapeta.

(Mondo)