Posude za hranu i vodu kućnih ljubimaca mogu biti mjesto nakupljanja bakterija i drugih mikroorganizama. Stručnjaci upozoravaju da samo ispiranje vodom nije dovoljno i objašnjavaju kako ih pravilno održavati.

Izvor: inventbbart/Shutterstock

Posude za hranu i vodu među najčešće su korišćenim predmetima u svakom domu sa kućnim ljubimcima. Ipak, dok vlasnici redovno vode računa o ishrani, šetnjama i njezi svojih četvoronožnih članova porodice, jedan važan detalj često im promakne – higijena posuda iz kojih njihovi ljubimci svakodnevno jedu i piju.

Posude kućnih ljubimaca mogu postati mjesto nakupljanja ostataka hrane, pljuvačke i mikroorganizama. Posebno je važno obratiti pažnju na posude u kojima se nalazi vlažna hrana jer se njeni ostaci mogu brže pokvariti.

Liza Kan, doktorka veterinarske medicine, izjavila je za Reader’s Digest da se u neopranim posudama mogu zadržati bakterije poput ešerihije koli i salmonele, što može predstavljati zdravstveni rizik za kućne ljubimce, kao i za ljude koje oni ližu.

Koliko često treba prati posude kućnih ljubimaca?

Stručnjaci za higijenu kućnih ljubimaca preporučuju da se posude za hranu peru nakon svakog obroka, naročito ako ljubimac jede vlažnu hranu. Posude za vodu takođe je potrebno svakodnevno oprati i napuniti svježom vodom.

NSF preporučuje svakodnevno pranje posuda za hranu i vodu kućnih ljubimaca, bilo u mašini za pranje sudova ili ručno, uz pomoć sapuna i vode. Takođe preporučuje da se posude jednom sedmično dezinfikuju potapanjem tokom deset minuta u rastvor vode i sredstva za izbjeljivanje.

Nakon što vaš pas pojede obrok, operite posudu za hranu vrućom vodom i blagim deterdžentom za pranje sudova. Temeljno je isperite i ostavite da se osuši, a postupak ponavljajte najmanje svakih jedan do dva dana.

Jednostavni trikovi koji olakšavaju održavanje higijene

Nekoliko trikova može pomoći. Razmislite o nabavci dva kompleta posuda kako bi jedan mogao da bude u mašini za pranje sudova ili da se suši, dok je drugi u upotrebi.

Povežite pranje posuda sa nekom navikom koju već imate, poput stavljanja sudova u mašinu nakon večere ili dolivanja vode. Takvi mali trikovi mogu učiniti taj zadatak znatno jednostavnijim i lakšim za obavljanje.

Samo dolivanje vode u postojeću posudu nije dovoljno jer se na njenim zidovima mogu zadržavati naslage i stvarati sloj poznat kao biofilm. Upravo zato važno je posudu redovno i temeljno prati, a ne samo ispirati pod mlazom vode.

Vidi opis Perete li redovno posude svojih kućnih ljubimaca? Mnogi vlasnici prave istu grešku, a posljedice nisu bezazlene Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube/Leo Fucarev Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Youtube/Leo Fucarev Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Youtube/Leo Fucarev Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Youtube/Leo Fucarev Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Youtube/Leo Fucarev Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Youtube/Leo Fucarev Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Youtube/Leo Fucarev Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Youtube/ @Shizubuchiki Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Youtube/ @Shizubuchiki Br. slika: 9 9 / 9 AD

Koji je materijal najbolji za posude kućnih ljubimaca?

Prilikom izbora posuda za kućne ljubimce vrijedi obratiti pažnju i na materijal. Nerđajući čelik često je praktičan izbor jer se lako čisti i manje je podložan oštećenjima.

Keramičke posude takođe mogu biti dobar izbor, pod uslovom da su neoštećene i da imaju glatku površinu. S druge strane, plastične posude vremenom se mogu oštetiti, a u sitnim oštećenjima lakše se zadržavaju nečistoće. Zato ih je potrebno redovno pregledati i zamijeniti ako su oštećene.

Kako pravilno prati posude za hranu i vodu?

Za svakodnevno čišćenje dovoljno je koristiti toplu vodu i deterdžent za pranje sudova, uz temeljno ispiranje kako na površini ne bi ostali tragovi sredstva za čišćenje. Važno je i da se posude nakon pranja dobro osuše prije ponovnog korišćenja. Ako ih perete u mašini za pranje sudova, prethodno provjerite da li su pogodne za takav način održavanja.

Takođe, preporučuje se da posude kućnih ljubimaca perete odvojeno od kuhinjskog posuđa ili da nakon njihovog pranja temeljno očistite sudoperu i radnu površinu.

Higijena posuda možda se ne čini kao najvažniji dio brige o kućnom ljubimcu, ali upravo su takve svakodnevne navike važne za održavanje čistoće i smanjenje izloženosti neželjenim mikroorganizmima.

Redovno pranje posuda, svježa voda i povremena provjera njihovog stanja jednostavni su koraci koji ne zahtijevaju mnogo vremena, a mogu doprinijeti zdravijem i urednijem okruženju za naše četvoronožne prijatelje.

(Mondo/Dnevnik.hr)