Vjerili se Elizabet Harli i otac Majli Sajrus: Bivša ga optužila za nasilje, a glumica brani njihovu romansu

Muzičar Bili Rej Sajrus i glumica Elizabet Harli ozvaničili su svoju ljubav vjeridbom.

Izvor: Michael Brophy, LMK MEDIA / Alamy / Profimedia

Muzičar Bili Rej Sajrus zaprosio je svoju partnerku, slavnu glumicu Elizabet Harli. Bili Rej Sajrus (65) i Elizabet Harli (61) u vezi su nešto više od godinu dana, a sada su odlučili da ozvaniče ljubav nakon što je engleska glumica i manekenka viđena sa ogromnim dijamantskim prstenom na ruci.

Izvor za "Pejdž siks" (Page Six) tvrdi da prsten nije samo dio filmskog kostima: "Ona trenutno snima 'Predgrađe' (The 'Burbs') i čisto sumnjam da je ovaj prsten rekvizit."

Zvijezda serije "Hana Montana" i sam je dao ogroman nagovještaj o zajedničkim planovima kada je na Instagramu uz zagonetan opis podijelio emotikon prstena, što je podržao i Elizabetin sin Demijan ostavivši slavljenički emotikon.



"Ovo je najstabilnije i najplodnije tlo na kom sam stajao u posljednje vrijeme", poručio je Sajrus u objavi.

Promovišući novu pjesmu sa grupom Deltona, muzičar je dodao: "Volim kada vidim da se ljudima ostvaruju snovi. Veoma sam uzbuđen zbog nastupa ovog vikenda u saradnji sa Naskarom u Finiksu. Zvuči kao savršen prsten."

Ovo će biti četvrti brak za Sajrusa, koji ima šestoro djece, među kojima je i pop zvijezda Majli Sajrus. Prethodno je bio oženjen Sindi Smit od 1986. do 1991. godine, a potom sa Tiš Sajrus od 1993. do 2023. Iste godine vjenčao se sa pjevačicom Fajerrouz, ali se brak okončao već 2024, kada ga je australijska umjetnica optužila za zlostavljanje, što je on negirao.

Sa druge strane, Elizabet Harli je od 1987. do 2000. godine bila u dugoj vezi sa glumcem Hjuom Grantom, a sina Demijana dobila je sa pokojnim producentom Stivom Bingom. Zvezda filma "Začaran" udala se 2007. za indijskog biznismena Aruna Najara, od koga se razvela 2011, da bi potom bila verena za pokojnog australijskog kriket igrača Šejna Vorna sve do razlaza 2013. godine.

Predstavnici za medije Bili Reja Sajrusa nisu se oglasili povodom vjeridbe.

Par je javno obelodanio romansu na Uskrs 2025. godine. Upoznali su se još 2022. na setu prazničnog filma "Božić u raju", a ponovo su se povezali u februaru 2025.

Iako je njihova veza izazvala brojne komentare, Harlijeva je nedavno u podkastu "Šir luks" (SheerLuxe) izjavila da među njima ima mnogo više sličnosti nego što se čini: "Imamo istu kosu. Potpuno identičnu frizuru. Da nema bradu, bili bismo kao blizanci."

Ona je priznala da na prvi pogled djeluju kao nespojiv par, ali da se zapravo odlično slažu jer vode slične živote i dijele veliku ljubav prema seoskom ambijentu.

"Koliko god zvučalo čudno, Bilijeva farma u Tenesiju je gotovo preslikana moja farma ovdje u Glosterširu, tako da mi je sve ovo potpuno prirodno", objasnila je glumica.