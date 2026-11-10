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Legenda „Bitlsa“ postao milijarder: Pol Makartni u društvu najbogatijih zvijezda svijeta

Legenda „Bitlsa“ postao milijarder: Pol Makartni u društvu najbogatijih zvijezda svijeta

Autor Dragana Božić
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Bivši član čuvene engleske pop grupe "Bitlsi" Pol Makartni postao je milijarder i sada je na trećem mjestu najbogatijih muzičara na svijetu, piše magazin "Forbs".

Pol Makartni postao milijarder Izvor: Shutterstock

Prema navodima magazina, Makartni je jedan od muzičara sa najprodavanijim djelima svih vremena.

Magazin piše da se njegovo bogatstvo sada procjenjuje na 1,4 milijarde dolara.

On je sada treći muzičar po bogatstvu, odmah iza repera Džej Zija i pjevačice Tejlor Svift.

"Forbs" ističe da najviše novca Makartniju donosi njegova kompanija "MPL komjunikejšens", koja rukovodi njegovim muzičkim katalogom i drugim vlasničkim pravima.

Kompanija posjeduje više hiljada pjesama, a Makartni je otkupio kataloge drugih umjetnika, poput Badija Holija, te muzička djela sa Brodveja i brojne božićne pjesmice.

"Forbs" piše da mu odatle pristiže prihod od četvrtine milijarde dolara. 

(Srna)

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Tagovi

bitlsi bogatstvo muzičari

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