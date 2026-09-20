U intervjuu, Ringo Star otkriva koliko mu nedostaju Džon i Džordž, kao i njegov odnos sa Polom Mekartnijem.

Izvor: HA / Hollywood Archive / Profimedia

Čuveni muzičar Ringo Star, bubnjar Bitlsa, emotivno je rekao da vjeruje da bi se kultna grupa ponovo okupila da Džon Lenon i Džordž Harison nisu umrli.

"Mislim da bismo se vjerovatno okupili nekad od, znate, Džonovog odlaska do sada, da smo još uvijek svi tu. A Džordž... Nedostaje mi Džordž", rekao je on za Pejdž siks. Džon Lenon umro je 1980. godine kada ga je obožavalac upucao ispred njegovog stana u Njujorku. Imao je 40 godina. Harison je umro od raka 2001. godine, u 58. godini. Star je rekao da mu, kada su u pitanju Bitlsi, najviše nedostaje "prijateljstvo, zajedništvo, međusobna podrška".

"Imao sam trojicu braće. I znate, braća se posvađaju i onda se opet malo druže, pa se opet malo raziđu. A meni je to bilo sjajno. Muzički je to bio dinamit, koji je još uvijek prisutan. Znate, prilika da to sviram. Sve se to dogodilo u osam godina", rekao je Ringo, koji je još uvijek u bliskom kontaktu sa kolegom Polom Mekartnijem. Otkrio je da sa njim razgovara nekoliko puta mjesečno.

"Ako je on u Engleskoj i mi idemo u Englesku uglavnom da posjetimo porodicu, večeraćemo ili ćemo se družiti. Tako da, par puta mjesečno", rekao je. Star je dodao i da je učestvovao na Mekartnijevom posljednjem albumu, kao i da je Mekartni učestvovao na mnogim njegovim.

Star se osvrnuo i na vijest da reditelj Sem Mendes radi na četiri biografska filma zasnovana na svakom članu Bitlsa. Lenona će glumiti Haris Dikinson, Mekartnija Pol Meskal, Džozef Kvin će glumiti Harisona, dok je uloga Stara pripala Beriju Keoganu.

Vidi opis "Bitlsi bi ponovno bili na okupu da su Lenon i Harison živi": Ringo otvorio dušu o bendu, prisjetio se kolega Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kelvin Brodie / News Licensing /Profimedia Br. slika: 4 1 / 4 Izvor: Universal Archive/Universal Images Group / Universal images group / Profimedia Br. slika: 4 2 / 4 Izvor: HA / Hollywood Archive / Profimedia Br. slika: 4 3 / 4 AD Izvor: Yui Mok / PA Images / Profimedia Br. slika: 4 4 / 4

"Mislim da je to zapravo nevjerovatno. Problem je bio u tome što je on povezivao ovu priču sa onom pričom. A Pol i ja moramo toga da se oslobodimo. To nije dokumentarac... To je priča o četiri priče. Znate, po jedna o svakome od nas, ali, naravno da ćemo se ponekad i svi zajedno pojaviti. Dakle, jednostavno smo rekli: 'U redu, to je film'", istakao je Star.

Star je ranije ove godine objavio svoj 22. samostalni album "Long Long Road", a trenutno je na turneji sa svojim Ol star bendom. Na pitanje zašto nastavlja sa turnejama u 86. godini, Ringo je odgovorio: "Ne znam. Jednostavno sam dovoljno u formi da to učinim. Ponekad u sebi kažem: 'Oh, dosta je.' A onda nedjelju dana kasnije kažem: 'Ne, nije'", rekao je Star.

(Jutarnji.hr/ MONDO)