Najintimnije izdanje u karijeri: Pol Makartni objavio novi album

Autor Dragana Božić Izvor mondo.ba
Pol Makartni predstavio je novi studijski album "The Boys of Dungeon Lane", projekat koji kritičari već nazivaju jednim od njegovih najemotivnijih i najintimnijih izdanja u dugoj karijeri.

Pol Makartni objavio novi album Izvor: YouTube/screenshot/GQ

Legendarni britanski muzičar Pol Makartni objavio je novi studijski album "The Boys of Dungeon Lane", na kojem kroz lične priče i nostalgične melodije donosi pogled na svoje odrastanje u Liverpulu.

Album sadrži 14 pjesama i predstavlja njegov prvi veliki solo projekat nakon više od pet godina. Makartni se na ovom izdanju vraća temama koje su obilježile njegov rani život — porodici, prijateljstvima, mladalačkim snovima i ulicama grada u kojem je započeo muzički put.

Posebnu pažnju publike privukla je pjesma „Days We Left Behind“, koja evocira uspomene na djetinjstvo i prve dane prije svjetske slave. Kritičari navode da je riječ o jednom od njegovih najintimnijih albuma, obilježenom toplinom, nostalgijom i ličnim ispovijestima.

Naziv albuma inspirisan je ulicom Dungeon Lane u liverpulskoj četvrti Speke, mjestu koje Makartni često povezuje sa svojim najranijim uspomenama. Kroz pjesme govori o odrastanju u poslijeratnoj Britaniji, odnosu sa roditeljima i prijateljstvu sa Lenonom i Harisonom mnogo prije nego što su postali svjetski poznati kao članovi "The Beatles".

Na albumu se nalazi i pjesma „Home to Us“, na kojoj gostuje Ringo Star, što je dodatno obradovalo dugogodišnje fanove slavnog benda.

Makartni je poručio da mu uspomene i danas predstavljaju snažan izvor inspiracije, ističući da su upravo sjećanja na mladost bila ključna za nastanak ovog projekta.

