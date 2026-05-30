Najintimnije izdanje u karijeri: Pol Makartni objavio novi album

Pol Makartni predstavio je novi studijski album "The Boys of Dungeon Lane", projekat koji kritičari već nazivaju jednim od njegovih najemotivnijih i najintimnijih izdanja u dugoj karijeri.

Legendarni britanski muzičar Pol Makartni objavio je novi studijski album "The Boys of Dungeon Lane", na kojem kroz lične priče i nostalgične melodije donosi pogled na svoje odrastanje u Liverpulu.

Album sadrži 14 pjesama i predstavlja njegov prvi veliki solo projekat nakon više od pet godina. Makartni se na ovom izdanju vraća temama koje su obilježile njegov rani život — porodici, prijateljstvima, mladalačkim snovima i ulicama grada u kojem je započeo muzički put.

Posebnu pažnju publike privukla je pjesma „Days We Left Behind“, koja evocira uspomene na djetinjstvo i prve dane prije svjetske slave. Kritičari navode da je riječ o jednom od njegovih najintimnijih albuma, obilježenom toplinom, nostalgijom i ličnim ispovijestima.

Naziv albuma inspirisan je ulicom Dungeon Lane u liverpulskoj četvrti Speke, mjestu koje Makartni često povezuje sa svojim najranijim uspomenama. Kroz pjesme govori o odrastanju u poslijeratnoj Britaniji, odnosu sa roditeljima i prijateljstvu sa Lenonom i Harisonom mnogo prije nego što su postali svjetski poznati kao članovi "The Beatles".

Na albumu se nalazi i pjesma „Home to Us“, na kojoj gostuje Ringo Star, što je dodatno obradovalo dugogodišnje fanove slavnog benda.

Makartni je poručio da mu uspomene i danas predstavljaju snažan izvor inspiracije, ističući da su upravo sjećanja na mladost bila ključna za nastanak ovog projekta.

