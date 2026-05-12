Bitlsi dobijaju muzej u Londonu: Na mjestu legendarnog krovnog koncerta otvara se nova atrakcija

"Bitlsi" će 2027. godine dobiti sopstveni muzej u Londonu na istorijskoj adresi Sevil rou broj 3, gdje je bend održao posljednji javni koncert na krovu zgrade 30. januara 1969. godine, objavila je njihova izdavačka kuća "Epl korps".

Zgrada u centru Londona ranije je bila sjedište izdavačke kuće "Bitlsa", a u njenom podrumu nalazi se studio u kojem je snimljen album "Let it bi".

"Epl korps" je otkupio zgradu i planira da stvori "iskustvo za obožavatelje" na više spratova posvećeno Džonu Lenonu, Polu Mekartniju, Džordžu Harisonu i Ringu Staru, sa prethodno neobjavljenim arhivskim materijalom i rotirajućim izložbama.

Kustosi muzeja kažu da će ovo biti prva zvanična atrakcija za obožavaoce benda i da će zgrada prvi put biti dostupna javnosti, prenijela je agencija DPA.

Planovi uključuju vjerno prikazivanje originalnog studija, a posjetioci će moći da dožive čuveni koncert na krovu baš na mjestu gdje je održan.

Posljednji nastup "Bitlsa" ovjekovječen je u dokumentarnom filmu Pitera Džeksona "Bitlsi: Get bek".

