Bitlsi dobijaju muzej u Londonu: Na mjestu legendarnog krovnog koncerta otvara se nova atrakcija

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
"Bitlsi" će 2027. godine dobiti sopstveni muzej u Londonu na istorijskoj adresi Sevil rou broj 3, gdje je bend održao posljednji javni koncert na krovu zgrade 30. januara 1969. godine, objavila je njihova izdavačka kuća "Epl korps".

Bitlsi dobijaju muzej u Londonu Izvor: Kelvin Brodie / News Licensing /Profimedia

Zgrada u centru Londona ranije je bila sjedište izdavačke kuće "Bitlsa", a u njenom podrumu nalazi se studio u kojem je snimljen album "Let it bi".

"Epl korps" je otkupio zgradu i planira da stvori "iskustvo za obožavatelje" na više spratova posvećeno Džonu Lenonu, Polu Mekartniju, Džordžu Harisonu i Ringu Staru, sa prethodno neobjavljenim arhivskim materijalom i rotirajućim izložbama.

Kustosi muzeja kažu da će ovo biti prva zvanična atrakcija za obožavaoce benda i da će zgrada prvi put biti dostupna javnosti, prenijela je agencija DPA.

Planovi uključuju vjerno prikazivanje originalnog studija, a posjetioci će moći da dožive čuveni koncert na krovu baš na mjestu gdje je održan.

Posljednji nastup "Bitlsa" ovjekovječen je u dokumentarnom filmu Pitera Džeksona "Bitlsi: Get bek".

(Srna)

