Posljednja pjesma "Bitlsa" osvaja muzičke liste

Posljednja snimljena pjesma "Bitlsa" na putu je da se nađe na vrhu liste singlova nakon što je nadmašila ostalih pet najboljih u ovoj trci tokom vikenda.

"Sada i onda" (Now And Then) je pjesma koju je prvobitno napisao i otpjevao Džon Lenon, a kasnije njegove kolege iz benda, uključujući pokojnog Džordža Harisona, da bi je završili Pol Makartni i Ringo Star decenijama nakon što je napravljen prvi snimak.