Upalila vam se ova lampica u automobilu? Mnogi ne znaju njeno značenje, a može da vas ostavi nasred puta

Najčešći razlog za pregrijavanje je nizak nivo rashladne tečnosti.

Možda niste svjesni jednog manje poznatog simbola na kontrolnoj tabli vašeg automobila, ali on može da spriječi ozbiljna oštećenja motora i skupe popravke. Stručnjaci upozoravaju: nemojte to ignorisati, jer ignorisanje može da vas ostavi nasred puta - i to sa oštećenim motorom, piše Ekspres.